La reina consorte Camila homenajea a Isabel II, “la única mujer” en mundo de hombres

Madrid, 18 de septiembre (Europa Press).– La reina consorte de Inglaterra, Camila, ha destacado de la difunta reina Isabel II que era “la única mujer” en un mundo de primeros ministros y presidentes dominado por los hombres.

“Tiene que haber sido muy difícil para ella ser la única mujer. No ha habido mujeres primeras ministras ni presidentas. Ella era la única, así que se labró su propio hueco”, ha afirmado Camila en una entrevista con la BBC que será emitida en la noche del domingo, antes del minuto oficial de silencio por la monarca previsto para las 20:00 horas.

El adelanto de estas declaraciones recoge también la admiración de Camila por la sonrisa de Isabel II.

Camila es reina consorte y princesa de Gales, pero sus inicios en la vida pública fueron difíciles, ya que se la responsabilizaba de la separación de Carlos, ahora Carlos III, de su primera esposa, Diana, quien además falleció en un trágico accidente de tráfico en París en 1997. Carlos y Camila se casaron en 2005 y finalmente fue aceptada en la Familia Real con la bendición de la reina y será coronada reina en la inminente coronación de su marido.

También ha rendido tributo a la reina el príncipe Andrés, hermano del nuevo rey, Carlos III, haciendo referencia a su “querida mamá, madre y su majestad, tres en uno”. “Ha sido un honor y un privilegio servirle. Madre de la nación, su devoción y servicio personal a nuestra nación es único e inigualable. Tu pueblo ha demostrado su amor y respeto de tantas formas… y yo sé que quiere hacer honor a su respeto”, ha explicado.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.

The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee – the first British Monarch to reach this milestone.

Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022