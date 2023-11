Pulp y Arcade Fire llenan de nostalgia el primer día del festival Corona Capital 2023

Conforme se iba ocultando el sol, en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez cada vez se podía ver más gente emocionada por disfrutar del inicio de lo que será un fin de semana lleno de música.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- Parecía que después de haber presentado uno de los carteles más ambiciosos de su historia, al Festival Corona Capital le costaría trabajo superarse a sí mismo, no obstante este año logró atraer, de nueva cuenta, a miles de melómanos con un lineup conformado por Arcade Fire, Pulp, Blur, The Chemical Brothers y The Cure.

Pasado el medio día, cientos de personas se dieron cita una vez más en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez con motivo de la décimo tercera edición del festival citadino.

Como parte de la promoción de su más reciente material discográfico “Somewhere Between Red And Blue”, la artista noruega Hannah Storm se dio a la tarea de iniciar con las actividades del festival en el escenario Nivea, el cual fue decorado por el colectivo Cielo Tejido.

Por su parte, la agrupación española Belako dio el banderazo de salida del escenario Vans, donde tocaron temas de su quinto disco “Sigo Regando”.

Conforme se iba ocultando el sol, en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez cada vez se podía ver más gente emocionada por disfrutar del inicio de lo que será un fin de semana lleno de música.

Fue pasadas las 19 horas cuando el escenario Corona, el principal del festival, lució a reventar pues cientos de asistentes se plantaron para presenciar el regreso de Two Door Cinema Club a la capital mexicana luego de que tuvieran que cancelar su presentación en la edición pasada del festival.

Durante el show de la agrupación irlandesa resonaron éxitos como “This Is The Life”, “I Can Talk”, “Are We Ready?”, “Wonderful Life”, “Talk”, entre otros.

No obstante, la presentación de la banda francesa Phoenix hizo que el público migrara al escenario Vans poco antes de que concluyera el show de Two Door Cinema Club.

Con un setlist lleno de nostalgia, Thomas Mars, líder de Phoenix, hizo corear a cientos de seguidores temas como “Lisztomania”, “Entertainment”, “Too Young”, “Ti Amo”, y “1901”, por mencionar algunos.

Poco después de las 21 horas llegaron Pelle, Niklas, Christian, Johan y Mikael para poner a saltar a todos con la energía de The Hives, quienes después de diez años sin música nueva, estrenaron el álbum “The Death Of Randy Fitzsimmons”.

“Muchas gracias, Corona Capital, es todo un placer. Los amo”, expresó Pelle Almqvist, vocalista de la banda.

Es bien sabido que la banda de garage rock se desvive en cada una de sus presentaciones y, por supuesto, en el Corona Capital no fue la excepción pues desde los primeros riffs se pudo percibir como se cimbraba el piso como resultado de un público que no dejaba de saltar.

Uno de los shows más esperados por el público mexicano fue el de Pulp, que se subió a la tarima Vans para deleitar a sus seguidores con éxitos como “Disco 2000”, “Pink Glove” y “F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E”.

La mítica agrupación formada a finales de los 70 por Jarvis Cocker, regresó a los escenarios en 2022 tras 10 años de ausencia con la gira “This is what we do for an encore”.

En primera instancia, Pulp sólo había contemplado realizar este tour en Europa, sin embargo, durante los últimos meses confirmó fechas en América Latina.

Aunque muchos esperaron por verlos en vivo, el público se empezó a dispersar antes del broche de oro, que llegó de la mano de “Common People”, debido a que la presentación de Arcade Fire estaba a punto de arrancar en el escenario corona.

Pasadas las once de la noche Arcade Fire subió a la tarima para finalizar con las actividades del primer día del Festival Corona Capital.

Bajo una enorme bola disco, Win Butler, Régine Chassagne y compañía armaron la fiesta ante miles de personas que celebraron el regreso de los músicos canadienses pese a las recientes acusaciones que señalan a Butler de abuso sexual.

“Muchas gracias. ¡Regresaremos a México pronto!”, apuntó Win Butler durante una presentación llena de éxitos como “Age of Anxiety II”, “Rebellion”, “Empty Room”, “Ready to Start”, “Everything now” y “Wake up”.

Además de haberse bajado a cantar entre el público, durante el show, Win Butler no se cansó de hablar sobre lo mucho que admira a The Cure y la emoción que le provocaba ver a la agrupación de Robert Smith tocando el próximo domingo en el festival.

De esta forma concluyó el primer día de actividades del festival, en el que, a diferencia de años anteriores, Tlaloc dio tregua a los asistentes del mano evento musical.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.