Además de Blur y The Cure, ¿qué headliners harán vibrar el Corona Capital 2023?

La próxima edición del Corona Capital se realizará del 17 al 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Con el objetivo de superar su edición anterior, el festival Corona Capital se dio a la tarea de reunir a nueve de los proyectos musicales más ambiciosos para su próxima magno fiesta musical.

La décimo tercera edición del festival citadino marcará el regreso de Blur y The Cure a los escenarios, agrupaciones que se alejaron de las tarimas durante ocho y cuatro años, respectivamente.

Pese a que lo mejor del festival no se resume en las grandes letras, en SinEmbargo queremos desmenuzar los pormenores detrás de cada uno de los headliners.

La próxima edición del Corona Capital se realizará del 17 al 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

A continuación los proyectos que estarán a cargo de los shows más importantes de la edición 2023 de Corona Capital.

ALANIS MORISSETTE

Después de casi cinco años de haberse presentado en el Corona Capital, la música canadiense Alanis Morissette regresará a tierra azteca, pero ahora para encabezar uno de los tres días de la décimo tercera edición de la magno fiesta musical citadina.

Recientemente la cantautora sorprendió con una nueva versión de “No return”, tema principal de la serie Yellowjackets, que se utilizó exclusivamente para el cuarto episodio de la segunda temporada.

“Me encanta la versión original de ‘No return’, es simplemente una canción perfecta. Fue un poco desalentador que me pidieran que la reinterpretara, pero veo paralelos entre Yellowjackets y mi perspectiva al escribir canciones: la pura intensidad, ir a la yugular sin miedo a lo profano”, apuntó a través de un comunicado Morissette.

“Me he esforzado toda mi carrera para apoyar el empoderamiento de las mujeres y las personas sensibles y ver el mundo a través de la lente femenina, y lo maravilloso de este programa es que permite que cada personaje sea dinámico y complejo en lugar de demasiado simplificado y versiones reducidas de mujeres”, agregó.

Por otra parte, la cantante de 49 años de edad fue nombrada por Rolling Stone como una de los mejores artistas canadienses de la historia.

ARCADE FIRE

La próxima participación de Arcade Fire en el festival citadino sin duda es una de las que más ha dado de qué hablar luego de que el proyecto canadiense tuviera que suspender algunas de sus presentaciones que tenían agendas para el 2022 a causa de las acusaciones por supuesto abuso sexual que señalaban a su vocalista, Win Butler.

Un día después de que se anunciara el lineup de la décimo tercera edición del Corona Capital, Win Butler volvió a ser señalado por una mujer que decidió mantener el anonimato.

De acuerdo con Pitchfork, la presunta víctima habría revelado que conoció a Butler en una fiesta y ahí mismo se besaron por lo que iniciaron una relación sexual que se tornó en “algo abusiva”.

Pese a las acusaciones que han puesto los nombres de Butler y Arcade Fire bajo los reflectores, cientos de sus seguidores esperan con ansias la presentación que la banda tiene previsto ofrecer durante el primer día de actividades del festival.

BLUR

No cabe duda que uno de los regresos más esperados de este año ha sido el de Blur, la agrupación británica liderada por Damon Albarn, que se alejó de los escenarios durante ocho largos años.

Luego de que los integrantes de la banda se tomaran un descanso para dedicarse a sus proyectos alternos, el pasado 18 de mayo Blur anunció el lanzamiento de su nuevo material discográfico “The Ballad of Darren”, del que, hasta el momento, se han dado a conocer dos sencillos: “The Narcissist” y “St. Charles Square”.

El primer material discográfico de la banda en ocho años estará compuesto por diez temas inéditos y tiene previsto salir a la luz el próximo 21 de julio.

En entrevista para la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), Albarn compartió que empezó a componer nueva música para Blur durante la última gira que Gorillaz ofreció por Estados Unidos.

“No le dije a nadie que lo estaba escribiendo […] Regresé en enero y les dije [a Blur]: ‘Vengan al estudio, tengo material'”.

Blur llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo 18 de noviembre como uno de los actos estelares del segundo día de actividades del CC2023.

THE BLACK KEYS

Después de poco más de diez años de haberse presentado en el Corona Capital con “El Camino”, la agrupación estadounidense The Black Keys, compuesta por Dan Auerbach y Patrick Carney, volverá al festival citadino pero ahora con “Dropout Boogie”, su más reciente material discográfico.

El álbum, que salió a la luz en mayo del 2022, está compuesto por diez temas entre los que se incluye una colaboración con Billy F. Gibbons, guitarrista y líder de los ZZ Top.

Además, para “Dropout Boogie” The Black Keys también contó con la participación de Greg Cartwright (Reigning Sound) y Angelo Petraglia (Kings of Leon), lo que marcó un antes y un después en la trayectoria de la banda pues Dan y Patrick nunca habían invitado a tantos músicos a colaborar en un disco.

“Vivir en Nashville y hacer discos aquí nos ha abierto un poco la mente. Era la primera vez que hacíamos algo como esto y fue muy divertido”, declaró a Rock FM Patrick Carney sobre “Dropout Boogie”.

En tanto, Dan Auerbach replicó “eso siempre ha sido lo bonito de lo que hacemos Pat y yo. Es instantáneo. Nunca hemos tenido que trabajarlo. En cuanto nos juntamos, hacemos música. No sabíamos que íbamos a hacer, pero lo hicimos y sonaba genial”.

THE CHEMICAL BORTHERS

Después de haber sorprendido con su presentación en el festival británico Glastonubury, The Chemical Brothers, el dúo de música electrónica conformado por Tom Rowlands y Ed Simons, estrenó “Live Again”, su nuevo sencillo en colaboración con la francesa Halo Maud.

El lanzamiento de “Live Again” se sumó a “No reason” y “All of a sudden”, los primeros dos temas que el dúo liberó como adelanto de lo que será su décimo material discográfico, el cual tiene previsto salir a la luz durante el segundo semestre de este año.

Fue a principios del pasado mes de abril cuando la dupla dio a conocer que este año estaría estrenando música a través de una publicación de Instagram en la que se podía ver una valla publicitaria con la leyenda “The Chemical Brothers nuevo álbum otoño 2023”.

Hasta el momento se desconoce el titulo que llevará esta nueva producción, sin embargo ésta ha causado bastante expectativa, así como Paused in Cosmic Reflection, el libro autobiográfico de The Chemical Brothers, en donde además de los testimonios de los DJs, contará con las voces de Beck, Wayne Coyne, de The Flaming Lips; y Noel Gallagher, músicos que han llegado a colaborar con el dúo.

La autoría del libro estará a cargo de Robin Turner, quien a voz expresa de Tom Rowlands y Ed Simons, se ha convertido en el tercer integrante de The Chemical Brothers.

“Robin (Turner) ha sido parte de nuestra familia extendida desde 1994, apareciendo en nuestros primeros DJ sets […] Cuando vino a nosotros hace un par de años con la idea de un libro con un gran título que uniría los puntos entre nosotros y muchos de los increíbles colaboradores musicales y visuales con los que hemos trabajado a lo largo de los años, tenía mucho sentido”, declaró el dúo en entrevista para Pitchfork.

THE CURE

La agrupación británica liderada por Robert Smith regresará después de casi cuatro años de haberse presentado en el Foro Sol de la capital mexicana para amenizar el tercer día de actividades del Corona Capital.

A lo largo del primer semestre del 2023 la banda se ha sumergido en su tour “Shows Of A Lost World 2023” con motivo de la promoción de “Songs of A Lost World”, el nuevo material discográfico de la agrupación aún sin fecha de lanzamiento.

En mayo del 2022, durante la premiación de los Ivor Novello, Smith compartió que el próximo álbum de The cure estará compuesto por 12 pistas.

“Está ahí, está medio mezclado y medio terminado. Es una cosa rara. Ha evolucionado en los últimos dos años. No siempre ha sido bueno que te dejen solo con él. Si le das vueltas, como si le dieras vueltas a las costuras, todo se desmorona”, abundó.

THIRTY SECONDS TO MARS

Luego de cinco años de ausencia, en los que Jared Leto se dejó ver en la pantalla grande con películas como Morbius, Zack Snyder’s Justice League y House of Gucci, 30 Seconds to Mars, banda liderada por el también actor, volvió a dar de qué hablar en pleno 2023.

Fue el pasado 27 de abril cuando, a través de las redes sociales de la agrupación oriunda de Los Angeles, California, se anunció que 30 Seconds to Mars se encontraba planeando el lanzamiento de su nuevo sencillo “Stuck”, el cual se dio a conocer a principios de mayo del año en curso.

Semanas más tarde, luego de varios videos compartidos por Leto en los que se le veía en el estudio de grabación, llegó a plataformas de streaming “Life is beautiful”, el segundo adelanto de lo que será su próximo material discográfico que llevará por titulo “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”.

“Como artista, espero crear música que conecte profundamente con la gente y nuestro próximo álbum ‘It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day’ es un testimonio de esa búsqueda”, expresó Jared Leto en un comunicado de prensa.

“It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”, el sexto material de los hermanos Jared y Shannon Leto, tiene previsto salir a la luz el próximo 15 de septiembre, por lo que la banda llegará con nueva música a la décimo tercera edición del Corona Capital.

PET SHOP BOYS

Un par de meses antes de que se confirmara su participación en el Corona Capital 2023, el dúo británico Pet Shop Boys anunció el lanzamiento de “Lost”, su más reciente EP en el que se incluyen grabaciones inéditas que realizaron en el 2015 para su álbum “Super” (2016).

Después de casi ocho años de la publicación de “Super”, el cantautor Neil Tennant y el tecladista Chris Lowe decidieron publicar los demos que en aquel entonces descartaron “no porque no nos gustaran, sino porque no encajaban en el álbum”.

Al igual que The Chemical Brothers, el dúo no sólo marcó su regreso con música inédita sino también con el lanzamiento de Annually 2023, libro en el que se documenta la reciente gira de Pet Shop Boys con New Order a través de 64 páginas de fotos.

Por si fuera poco, durante el primer semestre del 2023 los británicos confirmaron que se encontraban trabajando en un nuevo material discográfico, ¿será que podremos escuchar música nueva de Pet Shop Boys en el Corona Capital?

PULP

La mítica agrupación inglesa Pulp, formada a finales de los 70 por Jarvis Cocker, regresó a los escenarios en 2022 tras 10 años de ausencia con la gira “This is what we do for an encore”.

En primera instancia, Pulp sólo había contemplado realizar este tour en Europa, sin embargo, durante los últimos meses han confirmado fechas en América Latina, en donde, por supuesto, está contemplado México.

“Hace tres meses, preguntamos ‘¿qué haces exactamente para escuchar una canción más?’. Bueno… Un bis ocurre cuando la multitud hace suficiente ruido para que la banda regrese al escenario. Entonces… Tocaremos en Reino Unido e Irlanda en 2023. Por lo tanto… Ven y haz algo de ruido. Te veo allí”, expresó Cocker en un comunicado de prensa difundido en octubre del año pasado.

Jarvis Cocker, Nick Banks (batería), Candida Doyle (teclados) y Mark Webber (guitarra) pisarán tierra azteca el próximo 17 de noviembre para amenizar el arranque de la décimo tercera edición del festival Corona Capital.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.