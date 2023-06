The Cure pasa del pleito con Ticketmaster a alistar su show para el Corona Capital

A principios de junio, el Festival Corona Capital confirmó que The Cure regresará a tierra Azteca con su tour “Shows Of A Lost World 2023” para la décimo tercera edición de la magno fiesta musical.

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Durante el primer trimestre del 2023 Robert Smith, mítico líder de la agrupación británica The Cure, sorprendió a sus seguidores luego de hacerle frente a Ticketmaster, una de las boleteras más importantes a nivel mundial, por las prácticas abusivas que se llevan a cabo a la hora de adquirir accesos para un evento con alta demanda.

“Estoy tan disgustado como ustedes por las tarifas de Ticketmaster. Para ser claro: el artista no tiene el poder de controlar esto. Les he preguntado cuál es la justificación de todo, así que si obtengo alguna respuesta medianamente coherente, les estaré informando”, compartió en Twitter el músico de 64 años de edad días después de haber anunciado su primera gira por Estados Unidos en siete años.

Para evitar cualquier tipo de irregularidades, el músico se puso en contacto con la boletera y consiguió que Ticketmaster reembolsara 10 dólares a quienes habían adquirido los boletos más económicos y 5 dólares para el resto.

“Ticketmaster acordó que muchas de las tarifas que se cobran son excesivamente altas”, destacó Smith.

Meses más tarde, después de que miles de fans iberoamericanos, entre ellos los mexicanos, insistieran por la confirmación del tour de la banda en dicha región, el líder de The Cure explicó en Twitter que los “negocios estaban llevando más tiempo de lo que pensaba”.

Finalmente, a principios de junio, el Festival Corona Capital confirmó que The Cure regresará a tierra Azteca con su tour “Shows Of A Lost World 2023” para la décimo tercera edición de la magno fiesta musical, sin embargo parece que Smith pasó por alto que Ticketmaster, la boletera del evento, también ha acumulado varias quejas en México por preventas exclusivas, ventas por fases, costos y cargos excesivos, y hasta se le ha acusado por supuestamente estar coludidos con revendedores, que a su vez hacen su agosto con las entradas de cada evento.

Algunas de las últimas polémicas relacionadas con Ticketmaster han sido el Corona Capital 2022, edición en la que muchos reprobaron el costo excesivo de los boletos y criticaron el supuesto programa de embajadores de venta que tenía el festival, según la influencer Miroslava Valdovinos (@CigarrosDeMiel); el caos en torno al primer concierto de Bad Bunny, en donde cientos de fanáticos se quedaron fuera del Estadio Azteca porque se sobrevendió el evento; y la compleja venta de accesos y paquetes VIP para los conciertos de Taylor Swift.

Para la edición 2023 del Corona Capital, la situación respecto a los costos no cambió mucho pues hasta el 13 de junio el evento compartió una imagen en dónde se puede apreciar que los abonos se encuentran en fase 4 de venta y el precio de estos va desde los 7 mil hasta los 14 mil pesos sin cargos, dependiendo de la modalidad en la que se compren y, además, se presume que habrá “más fases por anunciar”.

En julio del 2022 SinEmbargo se puso en contacto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para hablar sobre la legalidad de la venta de boletos y el cambio de montos por fases para festivales de música y a través de un documento, el organismo compartió que este tipo de prácticas están totalmente permitidas.

“La Profeco verifica que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley, así como los precios y tarifas determinados por la autoridad competente. Los boletos para conciertos no están sujetos a dichas regulaciones, por lo que no tienen un precio controlado”.

En este sentido, el organismo apuntó que la venta de fases puede llegar a considerarse como una preventa, puesto a que si se consideran los costos reducidos respecto a la fase final, vendría siendo una oferta.

El pasado 15 de junio miembros de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobaron con 24 votos a favor y 11 en contra la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor con la que se busca “proteger los derechos de los consumidores en la compra de boletos para espectáculos públicos que se comercializan por cualquier medio autorizado incluyendo Internet o cualquier forma digital”.

De acuerdo con el dictamen, de aprobarse, las boleteras deberán seguir una serie de lineamientos para garantizar la entrada de los consumidores a los espectáculos, siempre y cuando el boleto haya sido adquirido en sitios oficiales; que no se realizará ningún tipo de actividad de sobreventa, y que los reembolsos no podrán superar los 30 días en caso de que el evento en cuestión haya sido cancelado.

Asimismo, se apunta, que las boleteras deberán contar con protocolos para prevenir y denunciar todo tipo de reventa de accesos no autorizados por las empresas oficiales. Por otra parte, propone facultar a la Profeco para emprender cualquier acción en caso de que se suscite alguna irregularidad en la venta de boletos.

Mientras la iniciativa pasa al Pleno de la Cámara de Diputados y al Senado de la República para su aprobación, The Cure está calentando motores para reencontrarse con el público mexicano que ha esperado por su regreso desde el 2019, año en el que se presentaron en el Foro Sol de la Ciudad de México.

El Corona Capital ha sido considerado como uno de los mejores festivales a nivel global por los Pollstar Awards y se convirtió en el primer festival masivo de Latinoamérica en conseguir el certificado en ISO 20121 por su Gestión de la Sostenibilidad en Eventos.

Además de The Cure, la magno fiesta musical citadina ha contemplado en su lineup de este 2023 a proyectos de la talla de Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, The Hives, The Chemical Brothers, Black Kids, Pet Shop Boys, Two Door Cinema Club, Unknown Mortal Orchestra, entre otros.

La décimo tercera edición del Festival Corona Capital se llevará a cabo los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

