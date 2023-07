Caroline Rose regresará a México para presentar “The Art of Forgetting” en CC 2023

Ciudad de México, de junio (SinEmbargo).- El pasado mes de mayo la artista neoyorquina Caroline Rose se presentó en el festival Corona Capital Guadalajara como parte de la promoción de “The Art of Forgetting”, su tercer material discográfico que salió a la luz en marzo del año en curso.

A casi dos meses de la fiesta musical, la cantante se encuentra calentando motores para regresar de nueva cuenta a México, pero ahora para presentarse en la décimo tercera edición del festival citadino Corona Capital con el álbum en el que hace una oda al desamor y por qué no, hasta a la memoria.

El paralelismo que existe entre quienes quieren olvidar un pasaje lleno de decepciones y quienes buscan todo lo contrario, recordar, fue una de las premisas que inspiraron a de “The Art of Forgetting”.

En una entrevista cedida a SinEmbargo a principios de mayo del año en curso, la música explicó que durante la composición de su último álbum de estudio estaba atravesando por un cumulo de situaciones bastante complicadas.

“Estaba pasando por algo doloroso y realmente lo único que quería hacer era olvidar el dolor y olvidar las cosas que causan dolor, pero al mismo tiempo recibía llamadas de mi abuela, ella estaba perdiendo la memoria […] Estaba en un lugar donde todo lo que quería hacer era olvidar las cosas que me causaban dolor y, al final, todo lo que ella quería hacer era recordar y aferrarse a todo”, expresó Caroline.

A través de once canciones y tres notas de voz grabadas por su abuela, quien falleció poco antes de la publicación del álbum a los 102 años de edad, la artista logra sumergir a sus escuchas en un viaje lleno de altibajos provocados por una ruptura amorosa.

Para hacerle frente al mal rato por el que estaba pasando, la artista de 33 años de edad decidió inyectar un poco de humor a aquellas situaciones que la mantenían decaída y dentro de un lugar obscuro.

“Al principio no era muy divertido, pero creo que con el tiempo me estaba empezando a sacar de un lugar obscuro, vi la luz en la situación y podía burlarme de mí misma y creo que eso es algo de lo que me di cuenta, de cuán patética se puede ver una situación y que siempre puedes encontrar algo de humor en ella”, apuntó a este medio.