ENTREVISTA | Familia pide que hijo de Abigail Hay no sea entregado al padre violento

La familia de Abigail Hay Urrutia, quien perdió la vida en los separos de la policía municipal de Salina Cruz, Oaxaca, ahora se encuentra inmersa en una doble batalla. Por un lado, siguen en busca de justicia para Abigail, y por otro, tratan de preservar la custodia del hijo menor de la joven y evitar que a su padre, Kleiver ‘N’, acusado de violencia de género, le sea entregada la tutela.

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- A más de un año de la muerte de Abigail Hay Urrutia, la joven de 30 años y madre de dos hijos, ocurrida en los separos de la policía municipal de Salina Cruz, Oaxaca, después de ser detenida por policías locales, su familia sigue inmersa en una incansable lucha en busca de justicia.

La preocupación por la impunidad no es el único temor que pesa sobre los deudos, ahora se suma otra amenaza: el riesgo de que el hijo menor de Abigail sea separado de la familia materna.

José Luis Hay, el padre de Abigail, detalló en entrevista con SinEmbargo que la lucha de la familia Hay Urrutia incluye la preservación de la custodia del niño por parte de su tía Margarita, para evitar que sea entregado a su padre, Kleiver “N”, quien tiene denuncias y antecedentes por violencia de género, ya que solía agredir a Abigail y a su propio hijo.

Este temor surge, explicó el padre, a raíz de que el 6 de octubre, en una audiencia de 14 horas, la familia luchó contra los intentos de arrebatar la custodia del niño y retirar la guarda y custodia a Margarita Hay, tía del menor.

Una Jueza federal, basándose en un amparo de Kleiver “N”, ordenó la revocación de la custodia a Margarita, sin informar a la familia. En la audiencia, José Luis Hay cuestionó la falta de consideración a la violencia de Kleiver, mientras que la salud de su esposa, la madre de Abigail, se vio afectada, por lo que requirió hospitalización.

Finalmente, la abogada de la familia materna logró revocar la orden de entregar al niño a Kleiver. Sin embargo, en otra audiencia reciente, un nuevo juez otorgó la representación de víctima al padre del infante.

“¿Por qué los jueces actúan suciamente? “No es posible que esa persona esté representando al niño, eso no puede ser, eso es inconcebible. Un juez que seguramente es licenciado, que estudió, que está de juez, que ha visto muchos casos. No es posible que actúe entregándole al niño, ¡que es víctima de él, entregárselo a él!”, relató el padre de Abigail.

La familia espera ahora la respuesta al amparo presentado contra la designación de Kleiver N como representante legal del niño. Sin embargo, persiste el temor de que, debido a la constante insistencia por quitarle al niño, este pueda ser separado de la familia materna.

BUSCAN EVADIR EL CASTIGO

La justicia no ha llegado para Abigail. El padre de la joven informó que, durante una reciente audiencia, les comunicaron que los dos únicos procesados, Rafael N y Joel N, buscan llegar a un acuerdo de reparación de daño, cumpliendo con las disposiciones legales pero sin enfrentar ningún tipo de castigo o prisión. Actualmente, los dos imputados llevan el proceso penal en libertad e incluso siguen trabajando como servidores públicos, denunció Hay.

“El abogado que tienen (los dos procesados), que es un nuevo abogado, está pidiendo – en palabras más comunes– ‘terminar con el problema’, ¿cómo? pagando la reparación de daños sin que los metan a la cárcel, sin un castigo, sin que los exhiban, ni siquiera suspenderles el trabajo público, porque esos dos están trabajando. El Presidente Municipal los regresó a la policía, están como servidores públicos y eso es una burla para nosotros y para el pueblo. Quedamos en que no podíamos definir nosotros esa propuesta, que había que analizarla. No se llegó a un acuerdo, entonces se propuso platicarlo este viernes”, narró el deudo.

Para lograr dicho acuerdo, han ejercido presión sobre la familia, argumentando que esta es la única manera de poner fin al proceso, advirtiendo que, de lo contrario, se prolongaría y podrían perder, con la consecuencia de no obtener reparación por el daño causado.

“A mí me están diciendo que, si nosotros no aceptamos esa reparación de daño, el problema va a seguir, van a venir más audiencias, más gastos, más vueltas, más viajes y eso, la verdad, mi hija (que está al pendiente del caso) tiene que dejar muchas veces su trabajo, pedir permiso y es engorroso. Con aceptar reparar el daño están aceptando que sí son culpables, pero que no van a pisar la cárcel, porque nos dicen que si pisan la cárcel no nos dan nada, o si se alarga esto, serían dos años de cárcel y nosotros no vamos a obtener nada”.

EL CASO

El 19 de agosto de 2022, Abigail Hay Urrutia, de 30 años de edad y madre de dos hijos, fue detenida por policías municipales de Salina Cruz, Oaxaca, bajo la acusación de agredir a una persona en la vía pública. Horas después, la joven fue encontrada sin vida en los separos de la policía.

Las autoridades determinaron que la mujer se suicidó con su ropa interior, pese a que existen varios videos en los que se muestra que hubo uso excesivo de la fuerza en su detención. Y es que luego del fallecimiento de la joven comenzaron a circular diversos videos en los que se observa el momento en que policías mujeres hacen uso excesivo de la fuerza en su detención, incluso, cuando ya se encuentra en prisión.

De acuerdo con el Juez cívico calificador Joel Alberto Luis Velásquez, la mujer de 30 años fue aprehendida tras ser acusada de agredir a una persona en la vía pública. Mientras que el reporte de la policía local señala que Abigail se quitó la vida al interior de los separos.

La detención se realizó por la tarde, pero al padre acudieron a avisarle de la detención de su hija hasta las 11 de la noche de ese día. Cuando José Luis Hay llegó a la comandancia, recibió la noticia de que estaba muerta.

“Yo me quedé en shock, sin hablar, no sabía qué hacer. Nunca me enseñaron el cuerpo de mi hija, nunca lo vi y fue así, mi hija murió, pero yo no sabía exactamente que había pasado, no me podía recuperar, me recuperé después de dos días y me di cuenta de cómo fueron las cosas”, recordó el padre de Abigail.

La versión oficial de las autoridades, respecto al suicidio, no dejó satisfechos a amigos y familiares de la víctima, pues han asegurado que ella no tenía ningún motivo para suicidarse.

Días después de la muerte de la joven se difundió un video en redes sociales en el que se muestra el momento en que detuvieron a Abigail Hay Urrutia. “Soy la mamá de tu hijo”, exclama Abigail mientras se aferra a las piernas de un hombre, quien después se confirmaba que era su pareja.

Al momento de los hechos, una oficial de la Policía Municipal intenta separarla, mientras que otro agente le indica al hombre que se suba con ella al vehículo policial, pero únicamente para que Abigail pueda ser separada, descartando que lo vaya a arrestar. “No te vamos a detener, es ella no más”.

El 27 de septiembre del año pasado, un nuevo video difundido en redes sociales mostró nueva evidencia sobre el caso. En la grabación de sólo 52 segundos se observa el interior de la comandancia de Salina Cruz y a los custodios cuando empujaron a la víctima hacia la celda, lugar donde el Ayuntamiento dijo oficialmente que Abigail se habría suicidado.

También se ve como la joven cae al suelo y después se levanta para luego acorralarla contra la pared. Abigail habría sido arrastrada a la fuerza por tres mujeres policías hacia el interior de los separos municipales.

Tras unos segundos, la joven se reincorpora e intenta huir, pero dos de las policías la someten. Para entonces, son cuatro las uniformadas que están presentes frente a la víctima.

El padre de la víctima ha acusado a las autoridades a cargo del Ministerio Público que validaron todo lo ocurrido, como el no avisarle de la detención de Abigail o de imponerle una multa por la presunta falta administrativa que había cometido y con ello dejarla en libertad.

LAS POLICÍAS SIGUEN LIBRES

El señor José Luis Hay detalló que las autoridades, en lugar de actuar conforme a la ley, entregaron a Abigail a cuatro mujeres policías que la golpearon.

“El Juez y el comisionado le entregaron a mi hija a las cuatro mujeres, no me llamaron, no me avisaron de la detención. ¿Por qué después de cinco horas me manda llamar el Juez? ¿Por qué no me llamó al momento para pagar la multa y que saliera libre? ¡Es una falta administrativa! ¡Por una falta administrativa ya un día pueden matar a alguien ahí en la cárcel! […] ellos se la entregaron a las mujeres policías y ellas la golpearon muy feo, ¿Qué cosa tenían contra mi hija para que la golpearan en lugar de cuidarla?”, dijo.

Sobre las sanciones que se impusieron a las autoridades involucradas en el caso, el señor José Luis Hay explicó que, pese a que en un primer momento detuvieron y encarcelaron al Juez encargado del caso, así como al Comisario, se programó una segunda audiencia, el 2 de diciembre de 2022, en la que se determinó que podrían llevar su proceso en libertad, situación que el padre de Abigail consideró no sólo una injusticia, sino que podría poner en riesgo su integridad.

En relación a la investigación a las custodias que habrían golpeado a Abigail, la carpeta está estancada, mientras que las responsables siguen en libertad.

“De las cuatro mujeres todavía no hay nada. Simplemente sé que hay una carpeta de investigación, pero no se ha hecho nada. Dicen que esa carpeta está perdida, pero ahorita lo que quiero es que primero termine estas audiencias (contra los procesados) para que nos aboquemos a la de las cuatro mujeres, que ellas sí son las culpables materiales, que mataron a mí hija”, detalló el padre.

LA LUCHA POR LA CUSTODIA DEL HIJO

José Luis Hay, el padre de Abigail, expresó su incredulidad ante la decisión del juez de asignar la representación al padre, a pesar de las pruebas de su comportamiento violento.

“Pero lo que a mí más me hizo sentir incómodo (de la reciente audiencia pasada) es que en esa audiencia nombran a Kleiver “N” representante de su víctima, (del hijo menor de Abigail e hijo de Kleiver).”

El padre argumentó que la preferencia dada a un presunto agresor sobre la víctima plantea inquietudes sobre el sistema judicial.

“Se le dijo al Juez que no estábamos de acuerdo porque el niño está como una víctima en una causa penal contra su papá y también él está demandado en esa causa penal por violencia familiar. Aparte de eso, cuando golpeaba a mi hija, ella tenía al niño en sus brazos y no le importaba él, y así la estaba golpeando. Era irresponsable, no cumplía con su deber como padre; a veces el niño se quedaba sin desayunar, y yo tenía que atender a los niños para que comieran y, cuando el niño lloraba, de forma él le decía que se callara o que le ‘iba a partir su m..’, pero todo eso el Juez no lo tomó en cuenta, de todas maneras, lo puso como representante.”

Y añadió: “Esa situación me hace sentir intranquilo porque lo que parece es que ellos (los jueces) le dan preferencia a las personas que son delincuentes, a las personas agresoras, a las personas que tienen un delito en lugar de las víctimas.

En respuesta a esta situación, las asesoras jurídicas y abogados de la familia han tramitado un amparo.

Para el padre de la joven, Kleiver también es responsable de la muerte de su hija, pues sostiene que existió un acuerdo entre los policías y Kleiver “N”, para detener a su hija a fin de que este pudiera llevarse a su nieto ya que, recordó, en ocasiones anteriores su exyerno habría intentado sustraer al menor.

El día que detuvieron a Abigail, explicó, la pareja discutía en la calle: “Cuando llegó la policía municipal, él agarra, levanta a mi hija y la entrega a la policía. Hay un video donde se ve cuando la está entregando. Y hay otro vídeo donde él le tiene el brazo en la garganta, está estrangulándola mientras ella le dice ‘suéltame por favor, Klein’ y él no la suelta. Ella le dice ‘Soy la mamá de tu hijo’, o sea, no le importó que sea la mamá de su hijo. Posteriormente, la policía les dijo que se los iban a llevar pero que a él no lo iban a meter a la cárcel. De ahí saco la conclusión (que había un acuerdo) ¿Por qué a él no lo van a meter? hubo un arreglo entre ellos porque el papá (Kleiver N) es un policía preventivo, pero tiene relación con los policías, entonces, supongo que hicieron un acuerdo. Porque, aparte, la abuela materna estaba insistiendo en el niño […] Cuando yo vi los videos fue cuando entendí que era él el que planeó todo. Si él no entrega a mi hija a la policía, a ella no le habría pasado nada, pero él la entregó.”

Respecto a la situación del padre de su nieto y expareja de su hija, José Luis Hay comentó que éste se amparó dos veces, además de que lo han protegido.

Además de que un Juez ya le dio la representación del menor a Kleiver N, José Luis narró lo que sucedió en la intensa audiencia llevada a cabo el 6 de octubre, donde trataron de arrebatarles al niño y retirar la guarda y custodia de Margarita Hay, tía del menor y hermana de Abigail.

Según el relato de José Luis Hay, una Jueza federal emitió una orden a la Jueza de lo familiar, basándose en un amparo presentado por Kleiver, solicitando la revocación de la custodia de Margarita Hay. Sorprendentemente, la familia nunca recibió ni tuvo conocimiento de este amparo, lo que generó un ambiente de sorpresa y desconfianza en la audiencia.

En un momento crucial de la audiencia, Hay expresó su desacuerdo con la Jueza, destacando la falta de consideración de la violencia ejercida por Kleiver. Argumentó que, aunque la jueza local obedecía órdenes, no podía ignorar la violencia continua de Kleiver, quien, según Hay, podría presentar mil amparos y seguir siendo una amenaza.

“Entonces, en esa audiencia yo me alteré, me molesté y me fui en contra de la jueza. Le dije ‘eso no va a ser porque lo que está haciendo está mal, está obedeciendo una orden, una orden de la jueza federal, y aunque usted obedezca, eso a él no va a dejar de ser violento. Él puede poner mil amparos y él va a seguir siendo violento. Y la Jueza federal no le dijo (a la Jueza local) que tome en cuenta la violencia’, por lo que le pedí que tome en cuenta que él es violento”, narró.

La abogada de Margarita intervino solicitando la revocación de la decisión de la Jueza.

“Hicimos un alboroto muy grande porque a mi esposa le subió la presión, el azúcar, fue la ambulancia, la tuvimos que internar. Todo eso pasó en esa audiencia que inició a las 9 de la mañana y al final, a las 2:00 de la mañana, nos entregaron al niño, se hizo la revocación (de la orden para entregarlo a Kleiver).

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.