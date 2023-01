El papá de Abigail Hay denuncia que las policías que la golpearon siguen trabajando

“Yo no acepto que haya sido suicidio, fue un feminicidio, la mataron a golpes [a su hija Abigail] y ahí se ve en los videos”, sostuvo el señor José Luis Hay, padre de Abigail Hay Urrutia, mujer que fue detenida en Salina Cruz, Oaxaca, después fue encontrada sin vida en los separos de la comandancia municipal el pasado 19 de agosto.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- “Es una burla para mí, para mi familia. Es una burla a la memoria de mi hija Abigail. Es una burla al pueblo de Salina Cruz. A la sociedad entera”, expresó el señor José Luis Hay, padre de Abigail Hay Urrutia, mujer que fue detenida en Salina Cruz, Oaxaca y después fue encontrada sin vida en los separos de la comandancia municipal el pasado 19 de agosto.

En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, el señor José Luis Hay reiteró que él no está conforme con la versión de que su hija se suicidó. “Yo no acepto que haya sido suicidio, fue un feminicidio, la mataron a golpes y ahí se ve en los videos”, sostuvo, ya que hasta el momento no hay ningún responsable detenido por la muerte de esta pese a que existen videos que muestran el abuso físico del que fue víctima durante la detención.

Asimismo, el padre de Abigail enfatizó que por este caso, y pese a estas evidencias, hasta el momento “no hay ninguno [responsable] preso, ha habido impunidad, ha habido injusticia, las autoridades locales han actuado con impunidad [en el caso de su hija]. El juez también [ha actuado con impunidad] y ya pedí ayuda a nivel federal”, adelantó, ya que “la fiscalía [de Oaxaca] dejó así el asunto”.

Incluso, el deudo enfatizó que las mujeres policías que estarían involucradas en la golpiza que recibió su hija continúan en libertad. “Hay cuatro mujeres que no las han detenido”, dijo. Nosotros estamos molestos porque la Fiscalía no las detuvo, el MP no las detuvo. Las debieron de haber suspendido y detenido. Ahorita están trabajando como si no hubiesen hecho nada”, agregó.

A cinco meses de la muerte de Abigail, su familia busca reabrir la carpeta de investigación, ya que no están conformes con la resolución sobre la muerte. Las autoridades determinaron que la mujer de 30 años de edad se suicidó con su ropa interior en los separos de la comandancia municipal, pese a que existen varios videos en los que se muestra que hubo uso excesivo de la fuerza en su detención.

Ante estas irregularidades, el padre de la víctima sostiene que existió un acuerdo para detener a su hija, para que su entonces pareja, identificado como Kleiver “N”, pudiera llevarse a su nieto —hijo de Abigail y Kleiver— ya que, recordó, en ocasiones anteriores su exyerno habría intentado sustraer al menor, sin embargo, ese 19 de agosto, la detención de la mujer se habría salido de control y ella murió en condiciones poco claras al interior de los separos de la comandancia municipal de Salina Cruz, Oaxaca.

“Su pareja de mi hija era muy agresivo y quería al niño. Por eso le puso esa trampa porque a mí nunca me dijo que la habían encerrado en la cárcel”, relató el padre de Abigail, y agregó: “Tal vez su pareja sólo querían que la encerrarán, pero no se imaginó que ahí la iban a matar”.

Asimismo, acusó a las autoridades a cargo del Ministerio Público que validaron todo lo ocurrido, como el no avisarle de la detención de Abigail o de imponerle una multa por la presunta falta administrativa que había cometido, situación por la que la que fue encarcelada, y con ello dejarla en libertad. “El juez no le dijo a mi hija que me llamara, ni él se molestó en llamarme, no se interesó”, dijo el señor Hay.

En lugar de actuar conforme a la ley, acusó el padre de Abigail, el Juez encargado de la causa entregó a la mujer a un Comisario, y este a su vez habría entregado a la víctima a los elementos policiacos, quienes son acusadas de golpeado a Abigail. “Agarró [el Juez] y se la entregó [a Abigail] al Comisario para que la cuide, el comisario en lugar de cuidarla se la entrega a las mujeres policías, la golpean”.

Sobre las sanciones que se imputaron a las autoridades involucradas en el caso, el señor José Luis Hay explicó que pese a que en un primer momento detuvieron y encarcelaron al Juez encargado del caso, así como al Comisario, se programó una segunda audiencia, el 2 de diciembre de 2022, en la que se determinó que podrían llevar su proceso en libertad, situación que el padre de Abigail consideró no sólo una injusticia sino que podría poner en riesgo su integridad.

“El año pasado, hasta el día 30 de noviembre, seguían en la cárcel. El día 30 de noviembre, terminó [Alejandro] Murat en Oaxaca. Después sube [al Gobierno de Oaxaca] Salomón Jara. El Presidente municipal tiene una relación sentimental con el Juez Joel, por eso, él nunca lo suspendió cuando sucedió eso [la muerte de su hija]. Él lo tuvo que haber suspendido en ese mismo momento que sucedió y no lo hizo. Él estaba buscando cómo sacarlos de la cárcel. Cuando entra Salomón Jara él fue a Oaxaca. No sé qué acuerdos políticos hizo con Salomón Jara y con el Presidente del Magistrado”, explicó.

“El día 2 de diciembre, que tengo la audiencia, el Juez de control Guillermo Martín Martínez decide aún cuando lo haya hecho, porque la audiencia no era para ver el delito, las pruebas, la audiencia era para la medida cautelar, o sea sacarlo, para que su medida cautelar sea afuera. Le dije que no, porque me pueden hacer daño, porque era una injusticia. No le interesó, porque él se basó en que yo ya no era vulnerable, lo que había dicho en la primera audiencia una Jueza”, detalló.

“El Juez está libre, está trabajando, ya lo premiaron con una camioneta, ya le dieron gente, lo andan festejando en Salina Cruz. Es una burla para mí, para mi familia. Es una burla a la memoria de mi hija Abigail. Es una burla al pueblo de Salina Cruz. A la sociedad entera”, denunció.

Respecto a la situación del padre de su nieto y expareja de su hija, José Luis Hay comentó que éste se amparó dos veces, además de que lo han protegido. “Mi nieto está desaparecido”, denunció. “El problema es que mi nieto lo tiene el hombre este”, agregó y recordó que la molestia de su exyerno tuvo lugar cuando su hija logró quedarse con la custodia del menor y el padre tenía que otorgarle 800 pesos a la semana, lo que, a su parecer , derivó en la detención de su hija y posterior muerte.

El 19 de agosto de 2022, Abigail Hay Urrutia, de 30 años de edad, fue detenida por policías municipales de Salina Cruz, Oaxaca, quienes la llevaron a los separos de la comandancia local, en donde apareció horas más tarde sin vida. Luego del fallecimiento de la joven comenzaron a circular diversos videos en los que se observa el momento en que policías mujeres hacen uso excesivo de la fuerza en su detención, incluso cuando ya se encuentra en prisión.

De acuerdo con el Juez cívico calificador Joel Alberto Luis Velásquez, la mujer de 30 años fue aprehendida tras ser acusada de agredir a una persona en la vía pública. Mientras que el reporte de la policía local señala que Abigail se quitó la vida al interior de los separos.

Esta versión no dejó satisfechos a amigos y familiares de la víctima, por lo que José Luis Hay Hay, padre de Abigail, denunció al periódico Reforma que Abigail no tenía ningún motivo para suicidarse y detalló que a las 23:00 horas del pasado viernes fue cuando las autoridades municipales lo buscaron para informarle que su hija se encontraba detenida, pero que al llegar a los separos le avisaron del fallecimiento de Abigail.

Días después de la muerte de la joven se difundió un video en redes sociales en el que se muestra el momento en que detuvieron a Abigail Hay Urrutia. “Soy la mamá de tu hijo”, exclama Abigail mientras se aferra a las piernas de un hombre, quien después se confirmaba que era su pareja. Al momento de los hechos, una oficial de la Policía Municipal intenta separarla, mientras que otro agente le indica al hombre que se suba con ella al vehículo policial, pero únicamente para que Abigail pueda ser separada, descartando que lo vaya a arrestar. “No te vamos a detener, es ella no más”.

¡Indignante! Así fue la detención de Abigail Hay Urrutia Abigail fue detenida y horas después la encontraron muerta en separos de la policía municipal de Salina Cruz, Oaxaca. Las autoridades aseguran que se “suicidó”, pero sus familiares acusan que se trata de un feminicidio. pic.twitter.com/BFb0ky9ODH — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 22, 2022

Más tarde se difundió un nuevo video en redes sociales en el que se mostró una nueva evidencia sobre el caso de Abigail Hay Urrutia, con suyas las imágenes se esperaba se daría un nuevo giro al caso, ya que muestra la participación de dos custodios en la detención.

El video fue difundido por la hermana de Abigail, Margarita Hay Urrutia, a través de su cuenta de Facebook. En la grabación de 52 segundos se observa el interior de la comandancia de Salina Cruz. De acuerdo con reportes, el video pertenece a la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJO), pero los familiares lo filtraron con la intención de que se detuviera al resto de los implicados en el presunto feminicidio de Abigail.

El clip muestra cuando la joven cae al suelo y después se levanta pero es acorralada contra la pared. Abigail habría sido arrastrada a la fuerza por tres mujeres policías hacia el interior de los separos municipales, ya que, tras unos segundos, la joven se reincorpora e intenta huir, pero dos de las policías la someten; para entonces, son cuatro las uniformadas que están presentes frente a la víctima.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez