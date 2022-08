VIDEO: Así fue el arresto de Abigail, joven hallada sin vida en celda de Oaxaca

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que detuvieron a Abigail Hay Urrutia, quien murió horas después de ser arrestada por la Policía Municipal de Salina Cruz, Oaxaca.

Otro agente, quien es el que aparentemente está grabando con su celular, le indica al joven que se suba con ella al vehículo policial, pero únicamente para que Abigail pueda ser separada, descartando totalmente arrestar a la presunta pareja.

“No te vamos a detener, es ella no más. [Es] para que lo ayude mi otra compañera”, le dice.

Los padres de Abigail Hay Urrutia aseguraron que la mujer, que fue detenida en días pasados y llevada a los separos de Salina Cruz, Oaxaca, no se suicidó y que en fueron los policías municipales quienes la habrían asesinado.

Familiares de Abigail protestaron la tarde de este domingo para exigir justicia y esclarecer el caso de la joven de 30 años, quien fue aprehendida por las autoridades el pasado viernes 19 de agosto, y unas horas más tarde se avisó a sus padres que había sido encontrada sin vida en la celda donde se encontraba.

De acuerdo con el Juez cívico calificador Joel Alberto Luis Velásquez, la mujer de 30 años fue aprehendida tras ser acusada de agredir a una persona en la vía pública.

Ante la situación, José Luis Hay Hay, padre de Abigail, contó al periódico Reforma que Abigail no tenía ningún motivo para suicidarse y detalló que a las 23:00 horas del pasado viernes fue cuando las autoridades municipales lo buscaron para informarle que su hija se encontraba detenida, pero que al llegar a los separos le avisaron del fallecimiento de Abigail.

El padre de la joven, madre de dos menores de edad, explicó que las autoridades le informaron que, alrededor de tres horas después de que estuviera detenida fue encontrada sin vida y que supuestamente se habría suicidado con su propia ropa interior. Sin embargo, José Luis indicó al periódico que no cree en esa versión, ya que apenas horas antes de la detención había visto a su hija, quien tiene un negocio de lavandería, salir con buen ánimo de su casa, junto a su pareja y que además al mostrarle la celda se percató que no había ningún lugar para colgarse o suicidarse de la forma que se lo aseguraron los uniformados.

“No tiene de dónde colgarse esa celda, no hay nada, de dónde se iba a colgar, para mí es que la mataron los policías. Mi niña estaba perfectamente bien, yo la vi salir de mi casa con su pareja, no tenía ningún motivo para que le pasara esto. Pido justicia, es lo que pido, que investiguen a los policías y que los castiguen”, añadió en entrevista.

Jose Luis igualmente informó a través de su cuenta de Facebook que, hasta el momento, no habría sepelio para su hija pues, asegura que las autoridades no le han informado nada al respecto.

“El hecho es que mi hija está muerta, dos menores se quedaron huérfanos, no hay ningún detenido, no me dan la necropsia”, sentenció.