Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, renuncia al PRI y crea Alianza Progresista

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, presentó este viernes su renuncia “irrevocable” al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual ha estado afiliado a lo largo de toda su carrera política.

A través de mensaje difundido en redes sociales, Muran expresó su agradecimiento a la militancia tricolor, donde destacó su trayectoria como Diputado federal, director de Infonavit, así como el cargo de gobernador bajo el lema “por un México mejor” y “los derechos del pueblo de México”.

“No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública”, indicó.