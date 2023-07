Otros dos precandidatos dejan la interna opositora: acusan método desigual, “a modo”

Ambos se unen a las senadoras Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu, así como al Gobernador Mauricio Vila, quienes se han bajado en días recientes del proceso interno para entregar candidatura presidencial de la oposición.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– Gustavo de Hoyos, exdirigente nacional de Coparmex, así como el exgobernador oaxaqueño Alejandro Murat, anunciaron este domingo que no competirán por la candidatura presidencial del PRIAN porque el método, consideraron, es desigual y está hecho “a modo” por los partidos de la alianza Va por México. Lilly Téllez –quien iba arriba en las encuestas– y Claudia Ruiz Massieu también confirmaron hace unos días su rechazo a la forma en que se elegirá a la o el abanderado de la derecha. Y fue exactamente por las mismas razones.

El empresario De Hoyos compartió un video en sus redes sociales, en el que explicó que no se registrará en la alianza Frente Amplio por México -antes Va por México-, porque “las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos”.

“En mi valoración, el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos. Lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes, es un barrera difícil de tranquear para un aspirante de extracción ciudadana, que no tiene a su servicio estructuras políticas formales”, expresó.

Seguiré trabajando por la alternancia en 2024. No me registraré en el proceso del Frente Amplio por México, pues las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos. Impulsaré acciones afirmativas para que los líderes sociales puedan acceder a candidaturas. pic.twitter.com/tsm24VEcne — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) July 2, 2023

“Es un claro desbalance competitivo, incluso para una persona con amplio liderazgo social, pero que no ha ocupado con cargos públicos”, criticó.

Asimismo, el empresario señaló que e el método “debieron introducirse mecanismos de acción afirmativo en favor de las personas ajenas a los partidos y los encargos políticos, poniendo un ‘piso parejo’ que induzca la participación ciudadana”.

“A pesar de contar con amplia trayectoria con la sociedad civil las reglas definidas hacen inviable el éxito de mi aspiración, no obstante ser el único aspirante de extracción totalmente apartidaria. Por es, y después de un profunda reflexión he decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México”, lamentó.