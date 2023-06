Claudia Ruiz Massieu rechaza el proceso y declina ir por la candidatura de PRIANRD

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- Claudia Ruiz Massieu, Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una de los aspirantes para ser quien abandere la candidatura presidencial de Va por México en 2024, declinó a sus aspiraciones al no compartir aspectos del método de selección de la alianza opositora.

Ruiz Massieu, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari, deseó suerte a los demás aspirantes que han levantado la mano, al tiempo que pidió a la ciudadanía seguir conquistando espacio en la democracia nacional.

He decidido no registrarme al proceso del #FrenteAmplioporMéxico. Aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024. Con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por… pic.twitter.com/ie1GRp281L

— Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) June 29, 2023