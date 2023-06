Lilly Téllez ya se dio cuenta que ella no fue la elegida por las élites, dice AMLO

La oposición ha iniciado su propio proceso interno para elegir a un candidato presidencial. Sin embargo, el método dado a conocer este lunes por las dirigencias de los tres partidos del bloque opositor ha generado una serie de cuestionamientos y críticas por parte de algunos de los aspirantes al proceso electoral de 2024. Unos se han bajado y otros han alzado la mano. El Presidente dijo esta mañana que Lilly Téllez “ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida”.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– El Presidente dijo esta mañana que las élites opositoras, “en las alturas”, ya decidieron quién será el candidato o la candidata para la Presidencia y que está simulando un proceso democrático del que Lilly Téllez decidió salirse. Aseguró que están reuniendo dinero, como lo hicieron en procesos electorales anteriores, para tratar de posicionarlo o posicionarla. Hace unos días, Andrés Manuel López Obrador señaló que tenía información sobre quién encabezaría a los partidos en 2024 y prometió darlo a conocer. Ahora le puso fecha.

Y sobre la decisión de Lilly Téllez de bajarse de la contienda, dijo: “Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida. Ya se dio cuenta, por eso espérense. ¿Cuántos hay ahora? Trece. Espérense. Es que ya se están dando cuenta, algunos ya se están dando cuenta y otros ya se dieron cuenta, pero quieren estar ahí”.

“Son muy corruptos. Hay gente sin principios, sin ideales. No le tienen amor al pueblo. Entonces se reúnen y pues ya deciden quién va a ser el que los va a representar, y van a echar a andar una campaña mediática para encumbrar al candidato de la oligarquía, al candidato de los potentados. Tienen inscritos creo como a quince”, afirmó.

–¿Quién va a ser? –preguntaron las y los reporteros al mandatario mexicano.

–Uno. Ya sé yo. Hasta se los puedo decir, nada más que espérense porque ya hicieron el acuerdo. Ya tengo la información de que tienen el acuerdo –respondió.

Luego agregó el Jefe del Ejecutivo federal: “Claro que se las voy a dar [a conocer], pero esperen a que pase la celebración nuestra [del 1 de julio, en el Zócalo]. No, no, no no. Pero ya les puedo decir, ¿eh? Ya les puedo decir porque ya tengo la información de cómo se reunieron y se pusieron de acuerdo. El lunes o martes. Ya se pusieron de acuerdo”.

“Todos, la mayoría; a lo mejor hay algunos que no lo saben porque no hay que generalizar, a lo mejor hay unos que están ahí de buena fe pero la mayoría ya lo saben y están participando porque quieren ser plurinominales. O sea, su papel de paleros les va a dar la posibilidad de tener una pluri, pero ya la mayoría ya lo sabe. Hay algunos que puede ser que ingenuamente están pensando que va a haber democracia y piso parejo. No, no, no. Ya decidieron y todo esto va acompañado del aparato de los medios, redes y mucho dinero”, añadió el Presidente.

La Senadora panista cuestionó este día, en un video, el método de elección de candidato en la oposición. “Nos han dejado tan sólo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos. No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno, y la forma de recibir y contar los votos. No existen reglas claras sobre el origen y el destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante”.

“El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimiento delimitado. Ante estas circunstancias, ya he decido que no participaré en ese proceso”, agregó.