Lilly se dice ahora “ciudadana sin partido”; acusa inequidad y se baja de la interna

La oposición ha iniciado su propio proceso interno para elegir a un candidato presidencial. Sin embargo, el método dado a conocer este lunes por las dirigencias de los tres partidos del bloque opositor ha generado una serie de cuestionamientos y críticas por parte de algunos de los aspirantes al proceso electoral de 2024.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Lilly Téllez, quien dejó Morena, se registró al Partido Acción Nacional (PAN) el lunes 28 de marzo de 2022 y lo anunció acompañada de Marko Cortés, se dijo esta mañana “ciudadana sin partido” y dio a conocer que, por falta de equidad en la interna para elegir candidato o candidata presidencial en 2024 –por las reglas impuestas en la alianza Va por México– , no participará.

Poco antes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las élites opositoras ya decidieron quién será el candidato o la candidata para la Presidencia y que está simulando un proceso democrático. Afirmó que Téllez ya lo supo. También señaló que de hecho están reuniendo dinero para tratar de posicionarlo o posicionarla.

–¿Quién va a ser? –preguntaron las y los reporteros.

–Uno. Ya sé yo. Hasta se los puedo decir, nada más que espérense porque ya hicieron el acuerdo. Ya tengo la información de que tienen el acuerdo –respondió el mandatario mexicano.

He tomado la decisión. pic.twitter.com/Yk5FMIZGYZ — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 28, 2023

Y sobre Lilly Téllez comentó: “Ya se dio cuenta de que ella no fue la escogida. Ya se dio cuenta, por eso espérense. ¿Cuántos hay ahora? Trece. Espérense. Es que ya se están dando cuenta, algunos ya se están dando cuenta y otros ya se dieron cuenta, pero quieren estar ahí”.

“El pasado lunes las dirigencias de tres de los partidos políticos opositores presentaron, en conjunto con organizaciones de sociedad civil, el método de elección de su candidato presidencial para 2024”, dijo Téllez García en su mensaje de hoy. “Como lo dije desde el primer momento, fue un buen primer paso inicial. Felicito y reconozco la intención de que los ciudadanos participemos más con los partidos, y en le mejor ánimo de robustecer al candidato ganador ante los ataques del régimen, puse a consideración de todos 50 preguntas sobre la legalidad, la transparencia y la certeza del proceso”.

“En este lapso –agregó–, el Consejo Electoral Ciudadano se disolvió y se generaron diversas confusiones sobre los detalles del método. Inexplicablemente no hubo respuesta. Mi posición ha sido muy clara: el método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Nos han dejado tan sólo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo”.

Luego, la Senadora panista enumeró las trabas del método:

“–No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos.

“–No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno, y la forma de recibir y contar los votos.

“–No existen reglas claras sobre el origen y el destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante”.

“El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimiento delimitado. Ante estas circunstancias, ya he decido que no participaré en ese proceso”, añadió la Senadora que se llama a sí misma representante de “la derecha moderna”.

“El fin no justifica los medios”, sostuvo Lilly Téllez. “La oposición no sólo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la Ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental, echando mano del clientelismo partidista o corporativo. Y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen”.

La Senadora del PAN señaló: “Por congruencia y sentido ético no me inscribiré en la contienda convocada; seguiré trabajando por México, por supuesto; seguiré levantando la voz y denunciando a este Gobierno corrupto, inepto y mentiroso porque nuestras familias merecen seguridad, libertad y mejor calidad de vida. Ya Dios decidirá qué camino debo seguir”.

Y concluyó: “Deseo la mejor de las suertes y éxito a quienes decidan participar bajo estas condiciones, hago votos para que mantengan siempre su independencia frente a cualquier interés o presión. Éxito para ustedes: Xóchitl, Santiago, Beatriz, Claudia, Enrique y para todos los que se sumen a ese proceso. De todo corazón deseo que sea por el bien de la Patria”.

¿CIUDADANA? ¿PANISTA? ¿NO PANISTA?

La Senadora del PAN se reunió con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN el 28 de marzo de 2022 e hizo pública la voluntad de unirse al blanquiazul. Dijo que Acción Nacional era un partido que desde su fundación “ha defendido una causa permanente, que es la dignidad de la persona humana”.

“Cierro filas con el PAN y me uno al equipo con todas las de la ley. Con el ejemplo y palabras de Don Manuel Gómez Morín, me declaro lista para mover almas y lograr una vida mejor y más digna para todos. Por los mexicanos bien vale la pelea”, anunció.

“Tenemos muchas coincidencias con la Senadora Lilly Téllez”, dijo Marko Cortés, contento. “Nos une la defensa de México”.

Antes de irse al PAN, Téllez estaba en Morena. Pero en 2019, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) ordenó su separación de la bancada porque “no comparte, respeta, ni representa lo establecido en los documentos básicos del partido”. Fue entonces que la Senadora salió del grupo. Fue el 14 de abril de 2020. Poco después se unió al PAN y después anunció que se volvía militante de ese partido de derecha.

Sin embargo, Téllez no existe formalmente como panista: Su nombre no aparece en el Registro Nacional de Militantes, el padrón oficial partidario. En contraste, el Diputado federal Gabriel Quadri de la Torre sí está inscrito en el Registro Nacional de Militantes, pese a que se afilió hace unos meses, el 17 de abril, según una investigación del periodista Álvaro Delgado en SinEmbargo.

El reportero introdujo los apellidos Téllez García del estado de Sonora y la búsqueda no arrojó ningún dato. Enseguida anotó su nombre completo, María Lilly del Carmen, pero tampoco tuvo éxito. La búsqueda se extendió a la Ciudad de México, pero se obtuvo el mismo resultado.