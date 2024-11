EnVivo desde Río ¬ Lula recibe a la Presidenta de México en la sede del G20 (VIDEO)

–Información en desarrollo

Río de Janeiro/Ciudad de México, 18 de noviembre (SInEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arribó la mañana de este lunes al Museo de Arte Moderno, sede de la Cumbre del G20 en Río de Janeiro, donde fue recibida por el Presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva.

Alrededor de las 9:42 horas (tiempo local), la Presidenta descendió de un vehículo oficial vestida con un traje sastre morado. Avanzó sobre un alfombra roja hasta ser recibida por el Presidente de Brasil, a quien saludó con doble de beso y estrechó su mano.

Otros Jefes y Jefas de Estado igual han arribado al encuentro para la primera sesión.

Boas vindas à presidenta do México, @Claudiashein, na Cúpula do G20 no Brasil. 🇧🇷 🇲🇽 pic.twitter.com/gVGHHwyRo8

— Lula (@LulaOficial) November 18, 2024