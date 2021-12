Hawkeye revela conexión con el UCM y con Spider-Man: No Way Home

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

La llegada de Hawkeye a Disney+ ha estado llena de referencias al Universo Cinematográfico de Marvel y ahora un nuevo guiño revela la conexión que tiene la serie con la nueva película de Tom Holland Spider-Man: No Way Home.

MADRID, 18 de diciembre (Europa Press).- El quinto y penúltimo episodio de Hawkeye (Ojo de Halcón) contenía, además de la revelación del gran villano de la serie, una sutil referencia a Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa). El tráiler de la cinta protagonizada por Tom Holland, que ya está en los cines, mostró la Estatua de la Libertad de Nueva York algo cambiada, un detalle que explica la serie de Disney+.

En el episodio 5, Yelena Belova se encuentra con Kate Bishop en su apartamento chamuscado y en ruinas para hablar sobre la pelea que las enfrentó la noche anterior… y sobre por qué la hermanastra de Viuda Negra quiere matar a Clint Barton.

Antes de que Yelena vaya al grano, le pide a Kate recomendaciones sobre atracciones turísticas en la ciudad de Nueva York en Navidad, ya que es su primera vez en la Gran Manzana.

Sin embargo, parece que Belova ya ha tachado algunas cosas de su lista, como el Empire State, el Rockefeller Center y la Estatua de la Libertad, a la que la joven asesina se refiere como “nueva y mejorada”.

Cabe destacar que en el tráiler de Spider-Man: No Way Home aparece el emblemático monumento rodeado por unos andamios ya que está en obras. La estatua está siendo reformada para colocar el escudo del Capitán América en la mano en la que está la antorcha de la Estatua de la Libertad. Unas obras que, al parecer, están ya bastante avanzadas en el momento del adelanto del filme protagonizado por Tom Holland.

Esto confirma que Spider-Man: No Way Home se ambientaría poco antes que Hawkeye, cuya trama se desarrolla en diciembre de 2024, y también muestra cómo el mundo en general, y Estados Unidos en particular, siguen haciendo esfuerzos para recuperarse del chasquido de Thanos y honrar a los hombres y mujeres que “salvaron el mundo” en Endgame, cuyos eventos tuvieron lugar en 2023.

Desde su primer capítulo, Hawkeye ha incluido varias referencias a los Vengadores que muestra cómo el mundo se las arregla tras la muerte de muchos de ellos en Infinity War y Endgame.

El más admirado parece ser Steve Rogers como Capitán América, ya que tiene incluso su propio musical en Broadway pero, precisamente, en este último episodio también se muestra una placa en recuerdo a los seis Vengadores originales y la Batalla de Nueva York que tuvo lugar en 2012 y donde, hay que recordar, perdió la vida el padre de Kate.

