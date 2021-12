James Cameron perfila proyecto para revolucionar cine con películas de Avatar

Avatar 2 llegará a los cines el 16 de diciembre de 2022 y contará con la participación de Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis, Michelle Yeoh y Vin Diesel.

MADRID, 18 de diciembre (Europa Press).- James Cameron lleva casi una década dedicado de lleno a las cuatro secuelas de Avatar. Pero además de las continuaciones del que fuera, hasta la llegada de Vengadores: Endgame, el filme más taquillero de la historia, el cineasta prepara otros proyectos. Y entre ellos destaca uno con el que pretende revolucionar el mundo del cine y del streaming.

Durante una conversación junto a su amigo y compañero de profesión Denis Villeneuve auspiciada por Variety, los dos cineastas amantes de la ciencia ficción reflexionaron sobre el estado de la industria y su visión sobre las películas en el futuro.

En este sentido, Cameron compartió su visión sobre un proyecto que concibe como una narración fluida capaz de adaptarse a los diferentes formatos. Se trataría de una película que en su montaje para las salas de cine tuviera una duración de unas dos horas y media, mientras que esa misma historia se extendería hasta las seis horas para las plataformas de streaming.

“Me gusta el cambio. Soy un niño de 60 años. Me gusta cuando las cosas son caóticas. Creo que lo que podemos ver es una forma de cine expandido. Quiero hacer una película de seis horas de duración y dos horas y media al mismo tiempo. La misma película. Puedes verla durante seis horas, o puedes ir y tener una versión más condensada, la montaña rusa, una versión de esa experiencia inmersiva en una sala de cine. La misma película. Simplemente, una es la novela, y el otro, el filme. ¿Por qué no? Usemos estas plataformas de formas que no se hayan hecho antes”, expuso el director.

El planteamiento de Cameron no resulta para nada descabellado, ni siquiera tan revolucionario. Existen ya ejemplos como la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que se expandió para alcanzar las cuatro horas de duración divididas en seis capítulos y un epílogo.

Quien también buscó hacer algo similar fue Quentin Tarantino, que estrenó en los cines su cinta Los odiosos ocho para, posteriormente, proyectar una versión extendida concebida como miniserie para Netflix. Otro ejemplo lo encontramos en el cine español, donde Enrique Urbizu estrenó dos versiones de Libertad, una para los cines de poco más de horas y otra miniserie para Movistar+ dividida en cinco capítulos de unos 50 minutos de duración cada uno.

También hay que destacar otros proyectos como el de Steven Soderbergh y su procedimental en clave de thriller titulado, Mosaic. Una miniserie de seis episodios en los que a través de una app permitía a los espectadores cierta interactividad mostrando lo que ocurría desde diferentes perspectivas. Posteriormente, la plataforma la relanzó para estrenarla con su narrativa lineal.

Por su parte, James Cameron tiene previsto estrenar Avatar 2 en cines en diciembre de 2022 y continuará la historia de Jake Sully (Sam Worthington) y Na’vi Neytiri (Zoe Saldana) mientras ambos continúan defendiendo el planeta Pandora. El filme contará con el regreso de Sigourney Weaver, Joel David Moore y Giovanni Ribisi, y también con nuevos fichajes: Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis, Michelle Yeoh y Vin Diesel.

Avatar 2 llegará a los cines el 16 de diciembre de 2022. Por su parte, se espera que Avatar 3 llegue a las salas el 20 de diciembre de 2024. El 19 de diciembre de 2025 llegará Avatar 4 y la quinta, y por el momento última, entrega de la saga verá la luz en cines el 17 de diciembre de 2027, siempre y cuando la saga tenga el éxito esperado en taquilla.

