Calderón y Peña lo usaron 17 veces. Ahora AMLO propone ya no expulsar a extranjeros

En los últimos meses, el Artículo 33 Constitucional ha sido tema de conversación en México luego de que Felipe Calderón Hinojosa pidiera la expulsión de un analista español. Días después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma para eliminar un párrafo de dicho apartado.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para eliminar un párrafo del Artículo 33 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el cual permite al Ejecutivo expulsar del país a ciudadanos extranjeros sin previo proceso judicial, un recurso que él no ha usado, pero que tan sólo en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto causaron la salida de 17 personas.

La iniciativa menciona que a diferencia de 1917, año en el que se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la actualidad no existe ningún tipo de justificación para expulsar a personas extranjeras del país.

“Este ya no es el México de 1917 que estableció el mecanismo de expulsión de extranjeros, sin contexto alguno de los derechos humanos. En nuestro país hoy con el marco constitucional a internacional de derechos humanos que guía las actuaciones de todas nuestras autoridades, ya no hay cabida, ni justificación para sostener un mecanismo de expulsión de extranjeros”.

La propuesta del Presidente López Obrador se dio luego de que en diciembre del año pasado, Felipe Calderón pidiera a través de sus redes sociales la expulsión del país de Abraham Mendieta, un analista político español que se ha mostrado afín al Gobierno y que además es pareja sentimental de Andrea Chávez, Diputada de Morena, el partido oficialista. El analista político criticó a Adela Ramos Juárez, Diputada de Morena por el distrito 2 en Bochil, Chiapas, quien votó en contra de la Reforma Electoral del Presidente López Obrador y llevó al expresidente a pedir que se aplicara este artículo.

“El que debe ser expulsado del país por intervenir en asuntos políticos eres tú. Artículo 33 const: ‘…expulsar del territorio nacional a personas extranjeras…Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país’. #FueraMendiETA por metiche!”, escribió Calderón en Twitter.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”. #FueraMendiETA por metiche! https://t.co/cRqj7Vb5Ui — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) December 7, 2022

La polémica llegó hasta Palacio Nacional en donde el Presidente López Obrador se refirió al al tema durante su conferencia matutina: “Ahora el expresidente Calderón, pidiendo que le apliquen el 33 a este joven, Abraham Mendieta. Abraham: tienes todo nuestro apoyo, si hasta estoy pensando, aunque se enojen, en derogar, en que quitemos el 33 que viene desde la Constitución del 1857, porque ya cambiaron las cosas, este es un país completamente libre”.

El Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capitulo I, Titulo Primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

Lo cierto es que al tratarse de un artículo constitucional el oficialismo requiere de una mayoría calificada —dos terceras partes de los votos— con la cual no cuenta ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.

LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE

El pasado 8 de marzo el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para modificar el Artículo 33 constitucional para garantizar a los extranjeros el derecho a la libre manifestación de ideas y eliminar la disposición que permite su expulsión del país por intervenir en asuntos nacionales.

En la exposición de motivos se señala que la redacción del Artículo 33 “requiere de una actualización en congruencia con el marco constitucional, en el que la defensa y protección de los derechos humanos de las personas por parte de las autoridades mexicanas es la regla, y en el que las excepciones que justifiquen su limitación deben estar perfectamente definidas, fundadas y motivadas”.

Por este motivo, señala el documento, “se plantea una redacción con perspectiva de derechos humanos acorde con los tiempos de transformación y libertad que vive nuestro país la cual permite adecuadnos a los compromisos internacionales en armonía con nuestro propio texto constitucional”.

Y agrega: “Nuestra soberanía se ha consolidado a nivel regional y mundial. México no ha sido objeto de ataques extranjeros o de potencias extranjeras que pongan en riesgo nuestra organización democrática. Hoy vivimos en un México que promueve y fomenta los derechos humanos de todas las personas”.

Finalmente, se señala que pese a las normativas internacionales y buena relación de México con los ciudadanos de todo el mundo, se debe velar por la seguridad nacional y limitar la estancia de una persona extranjera cuando esta ponga en riesgo la seguridad del país.

“No obstante, también acorde con la normativa internacional debe resguardarse la seguridad nacional, por lo que es válido y necesario limitar la estancia de una persona extranjera cuando esta ponga en riesgo dicha seguridad. Por eso, resulta pertinente modificar el Artículo 33, pero con el reconocimiento expreso de su derecho a la libre manifestación de las ideas y con las garantía de legalidad y seguridad jurídicas que establece nuestra Constitución”.

En caso de aprobarse las reformas a los párrafos primero y segundo, además de la derogación del tercero del Artículo 33 de la Constitución el apartado quedaría de la siguiente manera:

“Son personas extranjeras las que no posean las calidad determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución por lo que queda garantizado su derecho a la libre manifestación de las ideas“. “El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia y agotado el procedimiento administrativo que señale la ley a cabo ante autoridad competente podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional“.

LOS EXPULSADOS POR CALDERÓN Y PEÑA

El 23 de diciembre de 2022, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, anunció en la conferencia matutina del Presidente la eliminación del estatus de persona non grata para 17 los extranjeros declarados como tal durante los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En la lista aparecen personajes como el cantautor español Manu Chao; Kim Hyong Gil, embajador de Corea del Norte en México; el pensador y el activista italiano Alfredo Bonnano. También aparecen nombres como el de los españoles, Juan Jesús Narváez Goñi e Iciar Alberdi Uranga; Valentina Cortés Torrida, Cristina Valls Hernández, Samantha Vietmar, Mario Alberto Aguirre, Valentina Palma Novo, Edgar Molina Gallego, Stephen Compton, Miguel Ángel Beltrán Villegas, Asier Altuna, Floren Aoiz, Leonilda Zurita Vargas, y María Sostrés.

“Estas personas extranjeras ya no cuentan con alerta migratoria y pueden entrar y salir libremente del país y siempre serán bienvenidos a México”, indicó.

Durante el anuncio, el titular de Segob hizo especial enfásis en el caso de Manu Chao quien fue declarado persona non grata por el gobierno de Felipe Calderón por su crítica sobre los hechos ocurridos en Atenco.

“El Artículo 33 Constitucional se utilizó en el caso de un cantante, Manu Chao, quien había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco, entonces fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país”, citó el funcionario.

José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, más conocido como Manu Chao, es un cantautor español. El interprete fue vetado de México en 2009, luego de que durante el Festival de Cine de Guadalajara expresara su rechazo por las acciones de la policía durante los disturbios en San Salvador Atenco, en el Estado de México en mayo de 2006.

“Porque lo que está pasando en Atenco, de cierto modo, es un terrorismo de estado. (Las autoridades) están diciendo: ‘mira, que nadie diga nada cuando vengamos a despojar de las tierras porque, cuidado, que lo que les va a pasar es lo mismo que les pasó en Atenco” dijo el cantante.

Tras sus declaraciones Manu Chao canceló todas sus presentaciones en México y salió del país. Pese a que las autoridades no realizaron ninguna acción para expulsar al cantante de territorio nacional, el Instituto de Migración dio a conocer que luego de revisar estatus del artista determinaron que había ingresado al país con una visa de turista, lo cual no le permitía realizar actividades lucrativas en territorio mexicano. Desde entonces, el cantante no ha regresado.

Así mismo, Adán Augusto López informó que se encontraron 35 expedientes de personas extranjeras denunciadas como non gratas y de quienes se solicitó su expulsión del país conforme la aplicación del Artículo 33 Constitucional.

En dicha lista aparecen los nombres de Elías Ancer Vítar, Natividad Marroquin, Fern Fallis, Francisca Chávez, Mauricio Bercum, Pablo Machado, Teófilo Sturchler Mier, Bruce Bryan y Louis B. Foote, Cesareo Tokosauka Cortés, Claro Ramos García, Eliseo Herández, Vicente Fon, Rodolfo Calatayud, José Luis Sariego del Castillo, Norberto Carella Gil Samaniego, Ernestina H. de Yhous, Thomas Boone Haliberg Barllow.

También se encuentra Ángel de Mirutis y Facutis, Antonio y Fernando García Tielve, Arthur Liebman, Carlos Fikinstein, José Cristo, Romero García Mallen, Stwart Canon Gildren Edmon, Abizaid de la Mina, Hans Roessch, José Link, Alejandro Jodorowsky, Antonio Echavarría, Ronald Bull, Bety Jackson, Lety Jackson, Manuel Sarmiento Pubillones, Jorge Bitar Tafich, Carlos Altamirano, Jorge Brennes Araya, Francisco Laeva, David Kauenofen Hanz Dnimz, José Jacob, Oscar Rabanales Corales y Rainer Rosenbaum.

El Secretario de Gobernación indicó que todas las personas que aparecen en ambas lista ya no cuentan con alerta migratoria y pueden entrar y salir del país libremente.

LO QUE NECESITA PARA SER APROBADA

Para ser modificada, se necesita una mayoría cualificada, es decir, 334 votos. Morena cuenta con 252 curules en San Lázaro, motivo por el cual necesitaría el apoyo de alíenos dos partidos pase al Senado de la República en donde volverá a ser sometida a votación. En diciembre de 2022, Movimiento Ciudadano ya había presentado una propuesta similar a la del Presidente.

A diferencia de la iniciativa del Ejecutivo, el proyecto de ley de MC, suscrito por el Diputado Jorge Álvarez Máyne, propone no solo derogar el tercer párrafo del Artículo 33, sino también el segundo.

“Desde la época independista del Estado mexicano, siempre ha existido un debate sobre el tema de los extranjeros en nuestro país y la política interna. El alcance constitucional del Artículo 33 desde hace varias décadas se ha visto como un mecanismo de venganzas políticas, que no va en un sistema democrático”, señala el documento en la exposición de motivos.

La iniciativa señala que la facultad presidencial de expulsar a extranjeros originó que las personas susceptibles de expulsión de nuestro territorio nacional tuvieran un modelo en el cual quedaban vulnerables, ya que las facultades presidenciales fueron usadas injustamente como una manera de silenciar a quienes criticaban al poder en turno.

Con dichas modificaciones propuestas por Movimiento Ciudadano, el Artículo 33 quedaría de la siguiente forma:

“Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución”.

El pasado 14 de marzo, Adán Augusto López se reunió en privado con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para analizar el alcance de la iniciativa de reforma al Artículo 33 constitucional.

Al término de la reunión el titular de Segob afirmó que la intención de los legisladores es construir un consenso respecto a la reforma planteada por el Presidente e indicó que mantendrán comunicación respecto al tema.

“Fue un ejercicio de intercambio de opiniones. Tenía ya algunos meses que no sosteníamos este dialogo con la totalidad de los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Hoy estuvieron los representantes de todas las fracciones que consisten en Cámara de Diputados, desde luego que revisamos el estatus, el contenido de las iniciativas de reforma que el Ejecutivo ha enviado, la reforma constitucional de la eliminación de un párrafo del Artículo 33 […] Hay la intención construir un consenso en lo que refiere a la reforma del Artículo 33 Constitucional y convenimos en mantener con mayor comunicación”.

