Historia de lo Inmediato: El Poder Judicial ante Salinas Pliego

El presidente López Obrador había decidido, en una negociación iniciada a petición de Salinas Pliego el año pasado, otorgarle una quita de alrededor de ocho mil millones de pesos, como aquí se informó.

Y este lunes 18, en su conferencia de prensa, celebró que su propuesta no haya sido aceptada por el magnate de la televisión. “Se le planteó y dijo no. No. Yo hasta descansé porque imagínense la sospecha que iba a despertar. ‘¿Por qué el trato preferencial a su amigo Salinas Pliego?’ Por buscar una salida consideraba buena, yo iba a quedar bajo sospecha. Sus mismos amigos de clase social iban a decir qué pasó, cómo hubo rebaja”. Ahora el balón está en el cancha del Poder Judicial, que definirá de qué lado está: De la justicia o de los privilegios.