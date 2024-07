Salinas Pliego acusa a periodistas mexicanos en EU de causarle pérdidas por mil mdd

Ricardo Salinas Pliego denuncia que a finales de noviembre se inició una campaña contra Banco Azteca, en el sentido de que estaba en quiebra y eso generó la cancelación de 800 mil cuentas y la pérdida de mil millones de dólares. No obstante, no queda claro cuál es la presunta responsabilidad de cada uno de los comunicadores, canales y cuentas citados en la campaña contra Banco Azteca que alega.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).– Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, denunció penalmente en enero ante la Fiscalía de Jalisco a 20 comunicadores por presuntamente cometer “terrorismo financiero” contra Banco Azteca, que según él le provocó la pérdida de mil millones de dólares y la cancelación de 800 mil cuentas, y para ello solicitó de todos la información personal, incluida la bancaria y telefónica, en poder de las corporativos de Google, Meta y X en Estados Unidos.

La denuncia de Salinas Pliego a través de su equipo jurídico, registrado bajo carpeta de investigación número 5101/202254 ante la Fiscalía de Jalisco, es también por el delito de “chantaje”, según el documento de 134 fojas mediante el cual Grupo Salinas solicitó a la Corte del Distrito Norte de California obligar a Google, Meta y X a proporcionarle toda la información personal de los denunciados, aun los que no son anónimos.

Según la denuncia de Salinas Pliego, que el Grupo Salinas había anunciado en un comunicado el 17 de enero de este año —dos días antes de presentarla en la Fiscalía de Jalisco—, a finales de noviembre se inició una campaña contra Banco Azteca, en el sentido de que estaba en quiebra y eso generó la cancelación de 800 mil cuentas y la pérdida de mil millones de dólares.

Uno de los asesores jurídicos de Grupo Salinas, Mario Álvaro Figueroa López, declaró que la “campaña de difamación afectó negativamente” a Banco Azteca en cuentas canceladas y pérdidas millonarias:

“Como probablemente era la intención de la campaña, las publicaciones difamatorias resultaron en que Banco Azteca perdió aproximadamente el 7 por ciento de sus depósitos en varios meses, lo que ascendió a una pérdida de alrededor de 800 mil cuentas por un total de alrededor de mil millones de dólares estadounidenses”.

Una de las autoras de esta campaña denunciada por Salinas Pliego, detalla la denuncia, es “La catrina norteña”, una cuenta anónima de la red social X, que desde noviembre difundió en numerosas publicaciones la versión de que Banco Azteca estaba en quiebra.

Salinas Pliego también involucra en la solicitud de los datos personales a otras cuentas anónimas en X y Meta, como @Albert_Rudo4, @RedAMLOmx, @IberAlejandro7, @AntiTelevisaMx5, Defensa del Consumidor Mx, Nación AMLO, Morena Nueva York Comité 1, Vecinos de Tepalcatlalpan, El Charro Político y Cortos El Mexa.

Pero en la petición de información de los datos personales señala a comunicadores y canales plenamente identificados, como Sandra Aguilera @sandyatzuilera, Rafael Barajas @fisgonmonero, Luis Guillermo Hernández @luisghernan, Francisco Gutiérrez @PonchoGutz, Hans Salazar, Víctor Aramburu @varamburucano, Jorge Gómez Naredo @jgnaredoy @alvaro_delgado, así como los canales “El Chapucero”, “Sin Censura” y el portal “La Verdad Noticias”.

No queda claro en el extenso documento que la defensa de Salinas Pliego presentó ante la Corte del Distrito Norte de California cuál es la presunta responsabilidad de cada uno de los comunicadores, canales y cuentas citados en la campaña contra Banco Azteca que alega.

Pero no hay ninguna duda de los datos que le interesa conseguir de los corporativos Google, Meta y X, que quiere obtener por mandato judicial en Estados Unidos, luego de que reconoce que no pudo lograrlo en México.

De cada uno de los comunicadores y cuentas, Salinas Pliego solicita lo siguiente:

“Documentos suficientes para mostrar la siguiente información alguna vez registrada en la cuenta, o cualquier otra cuenta asociada: A. Todos los nombres; B. Todas las direcciones; C. Todas las direcciones de correo electrónico; D. Todos los números de teléfono. E. Todos los nombres, direcciones y números de tarjetas de crédito de todas las tarjetas de crédito registradas (pero no la fecha de vencimiento ni el código de validación de la tarjeta); y F. todos los nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y nombres de los métodos de pago (como PayPal), para todos los pagos que no sean con tarjeta de crédito métodos registrados”.

Salinas Pliego también solicita le sean entregados los “documentos suficientes para mostrar todo el registro de acceso (fechas, horas, direcciones IP, puerto, números y direcciones IP de destino) para la cuenta, o cualquier otra cuenta asociada”.

Finalmente, Salinas Pliego pide al Tribunal de California ejercer su autoridad para que los corporativos de X, Meta y Google le permitan identificar a los individuos anónimos “y reunir otras pruebas para su uso en el proceso penal” en México.

El escrito dirigido a la autoridad californiana deja claro que la Fiscalía de Jalisco está investigando a todos los denunciados a través de la Policía Cibernética y la Dirección General de Inteligencia del Estado de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.