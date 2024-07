El nuevo texto de ProPublica no da evidencias e intenta justificar a Tim Golden

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– La agencia de noticias estadounidense ProPublica difundió este viernes un segundo reportaje del periodista Tim Golden sobre la investigación secreta de la DEA de que narcotraficantes habían financiado la primera campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no aporta ninguna evidencia y sólo reitera lo publicado en el de enero: Que, en 2011, “los funcionarios en Washington cerraron el caso por la fuerza”.

Este segundo reportaje de Golden dice basarse en documentos inéditos y cita más testimonios anónimos, para afirmar que, pese al cierre de la investigación en 2011, las agencias policiales estadounidenses siguieron escuchando informes, “incluidos relatos de al menos cuatro traficantes mexicanos de alto nivel que dijeron que sus bandas ayudaron a financiar la maquinaria política de López Obrador a cambio de promesas de protección gubernamental”.

“We took our best shot, and they didn’t want to do the case,” one former DEA investigator said of the 18-month inquiry into AMLO’s 2006 campaign. “That was it; nobody had any appetite to push it forward.”https://t.co/RMK0GcukuC

