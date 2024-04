VIDEO FUERTE: Persona se prende fuego afuera del Tribunal donde juzgan a Donald Trump

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) – Un hombre se ha prendido fuego este viernes en el exterior del tribunal penal de Manhattan, en Nueva York, donde se encuentra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en el marco del caso por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford.

Por el momento se desconocen las causas del incidente, que se ha producido mientras se acababa de completar la selección del jurado suplente. Agentes del Departamento de Policía de Nueva York se han trasladado al lugar para atender a la persona, según ha informado la cadena NBC News.

Someone has set themselves on fire outside Trump courthouse.

An unidentified individual has just set himself on fire outside the Trump Trial in Manhattan in front of the courthouse.

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 19, 2024