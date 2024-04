A la banca le ha ido y le irá bien con la 4T: Claudia. No me robaré Afores: Xóchitl

“¿Cómo le ha ido a los bancos? Les ha ido muy bien en estos seis años, a pesar de la pandemia, producto del trabajo de los bancos, pero también de la situación económica del país”, resaltó Sheinbaum.

Por Daniel Velázquez

Acapulco, Guerrero, 19 de abril (ElSur).- La candidata presidencial de la coalición Morena-PT-PVEM Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció en dos ocasiones, al principio y al final de su intervención en la Convención Nacional Bancaria, que los banqueros hayan hecho su asamblea en Acapulco, luego del huracán Otis, y dijo que es un ejemplo de que coordinados “se puede salir adelante”.

“Gracias nuevamente por hacer esta convención en Acapulco, lo que vivió Acapulco con el “Otis” nos muestra también al mismo tiempo de la tragedia, cómo si se trabaja conjuntamente, se puede salir adelante, y esta convención es una muestra de ello”.

En su exposición, la candidata presentó los proyectos futuros para el país, como las líneas de trenes de carga y de pasajeros y los trece polos de desarrollo que se pueden detonar a partir del fenómeno económico de la relocalización de empresas por la disputa comercial entre China y Estados Unidos.

Explicó que su propuesta de Gobierno se basa en dos ejes: el primero es prosperidad compartida, y el segundo República segura y con justicia. Los dos, explicó, están dirigidos a atender el problema de la inseguridad que enfrenta el país, atendiendo en un primer momento las causas y luego disminuir la impunidad.

Agradezco a la Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) por la invitación a la 87° Convención Nacional Bancaria, en Acapulco, para exponer la situación económica actual y nuestra visión futura de México. Nuestro objetivo es un país más fuerte con prosperidad compartida. pic.twitter.com/7A2Wrougp9 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 19, 2024

El recibimiento de los banqueros a la candidata morenista fue frío y cuando fue presentada por la maestra de ceremonias recibió un aplauso protocolario y durante toda su intervención los banqueros estuvieron serios y no la interrumpieron con aplausos.

“Nos va a ir muy bien los próximos seis años, vamos a tener buenas relaciones, necesitamos trabajar conjuntamente y ahí en donde no estemos de acuerdo en algunos temas siempre tengamos el diálogo para salir adelante. Estamos en un momento excepcional para nuestro país y colaborando todos y todas podemos hacerlo mucho mejor”.

El entrevistador le preguntó a la candidata morenista sobre la polarización que se vive en el país por las diferencias que hay entre los partidos políticos que buscan la mayoría en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a lo que respondió que esa expresión debería analizarse desde otra perspectiva.

“¿Cómo le ha ido a los bancos? Les ha ido muy bien en estos seis años, a pesar de la pandemia, producto del trabajo de los bancos, pero también de la situación económica del país, veamos cómo le ha ido a la gran mayoría de los empresarios y empresarias de México, les ha ido bien y al mismo tiempo a quienes menos tiene también les ha ido bien, antes la división social era mayor, ahora han disminuido las desigualdades y la pobreza, entonces se puede visualizar la polarización de manera distinta”, puntualizó.

La candidata de la coalición Morena- PT-PVEM fue la última en participar en la ronda de exposiciones de candidatos presidenciables que fueron convocados por los banqueros. La primera en llegar fue Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada del PRI-PAN-PRD bajo la coalición “Fuerza y Corazón por México”, quien llamó a los empresarios bancarios a despertar, sacudirse el temor y atreverse a lograr el cambio.

Además, opinó sobre la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hecho que criticó y afirmó que defenderá los recursos de las cuentas de Afores.

“Lo primero que haría es no robarme el dinero de los mexicanos. Ese dinero tiene nombre y apellido, a lo mejor está en los Estados Unidos chambeando, por eso su cuenta está inactiva; a lo mejor no sabe que tiene ese dinero; a lo mejor sigue cotizando horas o que se siente productivo”, declaró la candidata.

Es por ello que también dijo que la gente tiene que saber es que cuenta con esos recursos antes de que el Gobierno “lo tome”. Añadió que su impresión es que la iniciativa es una especie de “trampa”.

El Presidente y su corcholata nos mintieron a los mexicanos diciendo que no iban a tocar el sistema de pensiones. Que quede claro: ese dinero es el ahorro de toda la vida de los trabajadores, no es lana de Morena. Conmigo, tendrán un gobierno de verdad que defienda los ahorros… pic.twitter.com/PcGTK7xsUH — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 19, 2024

“Defendamos las Afores, defendamos las pensiones, porque es dinero privado, no es dinero del gobierno. Ya se acabaron todos los cajones y ahora van por los de nosotros”, aseguró Gálvez.

En un mensaje de 20 minutos la candidata presidencial enumeró ocho líneas de acción de su Gobierno en caso de ganar la presidencia de la República, pero puso énfasis en la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque dijo que es necesaria para defender leyes que sean lesivas para los empresarios.

Las ocho líneas que enunció la candidata son: un Gobierno fuente de certidumbre; finanzas públicas sanas; proteger a los ciudadanos; generación de empleo; proteger inversiones; infraestructura; programas sociales; ser aliada de la prosperidad.

Gálvez Ruiz les dijo a los banqueros que en los comicios del próximo 2 de junio se definirá el destino del país de los próximos 30 años y las opciones, dijo, son un país libre y moderno o de regreso al pasado.

En mi gobierno vamos a trabajar por un país con acceso a servicios públicos, educación, salud, vivienda, seguridad y justicia; un México de clases medias. Mensaje desde la 87ª Convención Bancaría en Acapulco, Guerrero. https://t.co/IefuQpqnc8 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 19, 2024

La candidata fue recibida con un cálido aplauso por la mayoría de los asistentes a la Convención, algunos se pusieron de pie, principalmente en la parte de atrás del auditorio.

MÁYNEZ PIDE DAR OPORTUNIDAD A JÓVENES EN LAS ELECCIONES

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, en su intervención en la Convención Nacional Bancaria defendió su popularidad en redes sociales y dijo que se debe dar una oportunidad a los jóvenes para que se manifiesten en los comicios del próximo 2 de junio.

El candidato presidencial puso como ejemplo habló que en la red social TikTok antes del primer debate presidencial del 7 de abril, tenía 100 mil seguidores y después subió a un millón 600 mil.

El emecista dijo que su propuesta de Gobierno va en tres ejes: México con justicia; México con Prosperidad; Mexico con igualdad Social.

Frente a la @AsocBancosMx presentamos nuestra visión del #MéxicoNuevo. Para detonar la prosperidad de este gran país, necesitamos un México seguro y en paz, con energías limpias y agua disponible. No solo más desarrollo, sino un mejor trato a la naturaleza. pic.twitter.com/fg0o7IR6EI — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 19, 2024

El esquema de presentación de los candidatos consistió primero en un discurso y después preguntas de los banqueros y el entrevistador Leonardo Curzio. En la ronda, a Álvarez Máynez le preguntaron sobre los asesores y las recomendaciones que hacen a los candidatos sobre cómo vestir y qué decir, sobre si le gustan los “fosfo-fosfo”, unos tenis color naranja estridente que se convirtieron en rasgo distintivo de su campaña, a lo que respondió: “la verdad no uso mucho los tenis de ese color, nunca he sido de corbata, casi siempre visto mas bien así, con camisa, no le doy tampoco mucha importancia a ese tema”.

La recepción al candidato por parte de los convencionistas fue fría y hasta de indiferencia, muy pocos o casi ninguno de los asistentes aplaudió cuando subió al escenario y el auditorio permaneció semivacío.