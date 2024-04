Policía detiene a hombre que entró a Consulado iraní en París con explosivos falsos

Madrid, 19 de abril (EuropaPress) – La policía de Francia ha detenido este viernes a un hombre que había ingresado poco antes del mediodía en el edificio del Consulado iraní en París afirmando llevar explosivos, si bien más tarde se ha evidenciado que llevaba un chaleco con granadas falsas.

La Brigada de Investigación e Intervención de la Policía francesa (BRI) fue desplegada en las inmediaciones del Consulado iraní después que un testigo en la zona alertara de la presencia de un hombre sospechoso en el interior del edificio.

Finalmente, las autoridades galas han detenido al sospechoso, que se ha entregado voluntariamente a la policía, recoge BFMTV. La jefatura de policía parisina había hecho un llamamiento a la población para que evitara la zona, cerca de la plaza del Trocadero.

El sujeto está bajo custodia de la BRI, que también está analizando el vehículo en el que ha llegado esta mañana al Consulado iraní. De acuerdo con la jefatura de policía, se están llevando a cabo investigaciones en el interior de la sede diplomática.

La Fiscalía de París ha identificado al detenido como un ciudadano iraní de unos 60 años que había sido condenado previamente a ocho meses de prisión con suspensión de libertad condicional por dos años por prender fuego al Consulado iraní en septiembre de 2023.

Fuentes cercanas a dicha investigación han informado a la mencionada cadena que el sospechoso debía declarar el lunes ante el Tribunal de Apelaciones. En aquel entonces, el detenido aseguró que su acción era una muestra de apoyo a las movilizaciones sociales que se producían en aquel entonces en Teherán.

El sospechoso abandonó su país de origen en 1979 después de haber sido acusado de apoyar al sha de Mohamed Reza I Irán, el último monarca iraní antes de la revolución islámica que erigió al ayatolá Ruholá Jomeini como líder supremo.

El suceso ha provocado incertidumbre en París y, de hecho, las autoridades han suspendido temporalmente la circulación de las líneas 6 y 9 del Metro en las paradas cercanas a la plaza del Trocadero, en el distrito 16 de la capital y frente a la Torre Eiffel, del otro lado del río Sena.

