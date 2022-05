La FIFA hace historia al designar seis árbitras para la Copa del Mundo de Catar

Madrid, 19 de mayo (EFE).- La francesa Stephanie Frappart, la ruandesa Salima Mukasanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, junto a las asistentes brasileña Neuza Back, mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Kathryn Nesbitt, harán historia en Qatar 2022, por cuanto será la primera vez que haya árbitras en una Copa del Mundo masculina, según la relación de colegiados anunciada por la FIFA.

Frappart, de 38 años e internacional desde 2011, es la colegiada más reputada y reconocida. Tras dirigir los más grandes torneos femeninos, incluidas finales de mundiales, en 2019 se convirtió en la primera mujer encargada de arbitrar la final de la Supercopa masculina (Liverpool-Chelsea) y en 2020 fue la primera en dirigir un encuentro de la Liga de Campeones (Juventus-Dinamo Kiev)

También fue la primera árbitra en un partido de la Eurocopa masculina al ser designada como asistente del neerlandés Danny Makkelie en el Turquía-Italia que abrió el torneo.

Mukasanga fue la primera mujer en dirigir un partido de la Copa de África este año (Zimbabue-Guinea) tras haber sido la cuarta colegiada para el partido Guinea-Malaui, y Yamashita dirigió este abril el encuentro Melbourne City-Jeonnam Dragons de la Champions asiática.

“En este sentido, no nos cansaremos de repetir que lo importante es la calidad y no el género”, advirtió el excolegiado, quien apuntó que espera que “en el futuro, el hecho de que haya árbitras de élite en grandes competiciones masculinas se entienda como algo normal y deje de ser noticia”.

“Se merecen estar en la Copa Mundial de la FIFAporque su rendimiento es excelente de forma constante, y ese es el factor determinante para nosotros”, aseguró Collina.

En total, han sido designados por la Comisión de Árbitros de la FIFA 36 colegiados, 69 asistentes y 24 miembros del equipo arbitral de video.

“Como siempre, hemos antepuesto la calidad a todo lo demás, y los colegiados escogidos tienen el máximo nivel mundial”, aseguró Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, quien añadió que Rusia “tuvo mucho éxito, entre otras cosas, por la excelencia del arbitraje” y que lo darán “todo porque aún sea mejor en Catar”.

Según informa la FIFA, el proyecto “Rumbo a Catar 2022” empezó en 2019. Analizaron más de medio centenar de tríos arbitrales como posibles candidatos, que fueron sometidos a una preparación intensa.

36 referees

69 assistant referees

24 video match officials

Selected #WorldCup match officials represent the highest level of refereeing worldwide.

6 women’s match officials appointed for first time in FIFA World Cup history.

👉https://t.co/sw289IUDX9 pic.twitter.com/j5TFxePzdn

— FIFA Media (@fifamedia) May 19, 2022