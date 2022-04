EN VIVO | ¿Quiénes serán rivales de México? Sigue el sorteo del Mundial de Catar 2022

-Información en desarrollo

DOHA, Catar, 1 de abril (AP).- Seleccionadores y autoridades del mundo del futbol se dan cita en Catar el viernes para el sorteo del primer Mundial en Oriente Medio.

Treinta y siete países están presentes en el sorteo, aunque cinco de ellos no llegarán a competir en el torneo de selecciones más importante del mundo, que arrancará el 21 de noviembre.

La lista completa de participantes no se conocerá, al menos, hasta junio, cuando finalicen las eliminatorias intercontinentales y el clasificatorio europeo.

