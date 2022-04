FIFA invita a gran fanático mexicano al Mundial de Catar 2022 con todo pagado

Héctor “Caramelo” Chávez fue nombrado el fan número uno de la Selección Mexciana por la FIFA, por lo que ganó el concurso para asistir al Mundial de Catar 2022 con todo pagado.

Por Joan Camargo

Los Ángeles, 31 de marzo (LaOpinión).- Un fanático de la selección mexicana estará presente este viernes en el sorteo de la Copa del Mundo de Catar 2022, luego que ganara un concurso junto a otros 31 seguidores de diferentes partes del mundo.

Los 32 aficionados viajaron este jueves a Catar con todos los gastos pagos para acudir al evento que se celebrará en la ciudad de Doha. Los organizadores del sorteo costearon los pasajes en avión, los alimenos, el hospedaje y hasta recorridos turísticos para los fanáticos.

El afortunado de estar en el sorteo está identificado como Héctor Chávez, y es conocido bajo el apodo de “Caramelo”.

Si ud tenia el pendiente, de que si tuviésemos o no un aficionado que siga a nuestra @miseleccionmx a todas partes?. Pues si lo tenemos y se llama Hector "caramelo" Chavez, originario de #Chihuahua y no se ha perdido un partido de #Mexico desde el mundial de 1986. pic.twitter.com/wSeJh36WyX — Danny Bronco (@ElDanny_77) June 7, 2021

Para participar en el privilegio de ir a Catar los concursantes tenían que enviar un video en el que demostraran su pasión por el futbol de su país, hecho que para “Caramelo” no representó ningún esfuerzo, pues es conocido por aupar al “Tri” en nueve Copas del Mundo, y 433 partidos en unos 45 países.

“La invitación incluye boletos de avión, hospedaje, comidas, algunos tours turísticos para conocer las costumbres, la cultura, la gastronomía y los ocho estadios mundialistas en Qatar”, dijo Chávez, según TUDN.

“Yo demostré que era un aficionado que he asistido a nueve Mundialies y voy por mi décimo Mundial durante los últimos 40 años, donde he participado en 433 de Selección Nacional, ellos tomaron la decisión de comunicarme que había sido el elegido, no neceriamente tenían que ser lo 32 clasificados, sino son más bien representativos, por ejemplo va un italiano, sabiendo que Italia quedó fuera, va a estar presente porque es un súper fan italiano y en su momento ganó el concurso”, señaló “Caramelo”.

Este viernes 1 de abril será el día en el que se conozcan cuáles serán los grupos que conformarán el Mundial de Catar 2022, y los rivales que tendrá que enfrentar cada selección.

