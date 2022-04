México se ubica en el Top 10 de la tabla de mejores selecciones del mundo de la FIFA

Por Ricardo Magallán

Ciudad de México, 31 de marzo (ASMéxico).- México se ubicó en el Top 10 del ranking mundial de la FIFA tras el cierre del octagonal final de la Concacaf rumbo a Catar 2022, donde se ubicó en el segundo lugar, detrás de Canadá, y logró su calificación.

Tras conseguir triunfos ante Honduras y El Salvador, además de empatar ante Estados Unidos, el “Tri” ascendió posiciones para ubicarse en la novena posición del ranking con un total de mil 658.66 puntos.

A pesar de su ascenso en el Top 10 de FIFA, la selección mexicana no será cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2022, que se realizará este viernes a partir de las 10 de la mañana, hora del tiempo del centro de México.

