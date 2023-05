“El Brujo Mayor”, famoso entre los artistas por sus predicciones, muere a los 84 años

El Brujo Mayor, quien solía lucir una barba larga blanca y vestía de forma extravagante, falleció ayer a las 14:10 minutos por un paro respiratorio.

Ciudad de México, 19 de mayo (Vanguardia).- Antonio Vázquez Alba, conocido como “El Brujo Mayor”, falleció a los 84 años en la Ciudad de México.

El Brujo Mayor fue una de las figuras más famosas en México por las predicciones que hizo en vida sobre personajes de la política y la farándula.

Vázquez Alba solía lucir una barba larga y blanca y vestir de forma extravagante. Durante más de sesenta años, se dedicó a dar sus mejores predicciones, algunas de ellas no se cumplieron, pero era un referente en estos temas.

La periodista María Luisa Valdés, en el programa Telediario, anunció su fallecimiento a causa de un paro respiratorio, ocurrido la tarde anterior.

El brujo celebró su cumpleaños 84 el pasado 11 de mayo, y según personas cercanas a él, un día antes de su muerte manifestó su deseo de “desprenderse del plano físico”. Hoy será velado en la agencia de Gayosso, en la calle de Sullivan en la Ciudad de México y será cremado esta tarde.

¿QUIÉN ERA EL BRUJO MAYOR?

Antonio Vázquez Albar era su nombre real, era miembro del clan esotérico de Veracruz. Su carrera en el mundo del esoterismo fue de más de 60 años.

Se dio a conocer debido a que siempre que la Selección Mexicana tenía un partido importante o difícil encendía su puro y comenzaba a fumarlo para espantar las malas vibras.

“Las personas consultan el tabaco por amor, salud, dinero y trabajo. Si las cenizas se vienen para abajo, quiere decir que la persona va a tener muy mala suerte. Si la ceniza se extiende, se hace larga, y si después de tres fumaditas se cae, quiere decir que va a tener una vida corta”, mencionaba sobre su ‘don’.

El Brujo Mayor solía llamar a conferencia de prensa a los medios de comunicación al final de cada año, y tiraba sus cartas frente a los reporteros.

SUS PREDICCIONES MÁS CONTROVERSIALES

Cada año, el Brujo Mayor realizaba una conferencia de prensa en donde era cuestionado sobre asuntos de relevancia internacional y nacional.

Durante 2023, algunas de sus predicciones más controversiales fueron que el tarotista aseguró que la vida de Alfredo Adame daría un gran vuelco después de inmiscuirse en múltiples altercados.

“Verdaderamente está loco, no sabe que hacer con su vida, está todo golpeado, anda muy mal, ya no regresa a la televisión evidentemente (…) no se recupera, yo creo que lo vamos a ver decaer, porque antes, vive ahí por el sur, pero ahora ya no sale de su casa porque está todo golpeado”, comentó.

Respecto a Andrés García, el brujo señaló que aparentemente Margarita Portillo le había hecho “brujería” al actor. Además, auguró el fallecimiento del artista.

“No me gusta definitivamente predecir que alguien va a tener una muerte, pero sí está terminando. Yo creo que él ya lo está provocando, él ya desea desprenderse, el ya no quiere vivir en su cuerpo. Ya vivió y ahorita mismo ya no quiere seguir adelante, tenemos 365 días para que ojalá se recupere o a ver que pasa porque está sufriendo mucho”, comentó a principios de enero.

