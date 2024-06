VERSUS ¬ Los juzgadores no querían reformarse, pero el voto popular decidió otra cosa

El pasado 5 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma Constitucional al Poder Judicial de la Federación. La iniciativa propone, como cambio medular, la elección de ministros, magistrados y jueces por voto directo de los ciudadanos. También plantea la creación de nuevas instituciones que regulen la disciplina y combatan la corrupción en ese poder. ¿De qué va la iniciativa? ¿Cuáles son los principales puntos a analizar? ¿Qué riesgos existen al reformar al Poder Judicial? Este es el tema de VERSUS.

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- A pesar del rechazo de las grandes élites que se han enquistado dentro del Poder Judicial, la Reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en una realidad al ser respaldada por una gran mayoría de mexicanos, quienes a través de sus votos apoyaron el proyecto y esperan terminar de una vez por todas con los privilegios de un sector, elegir a través del voto a jueces, magistrados y ministros y tener un mejor acceso a la justicia.

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B de SinEmbargo Al Aire, las periodistas Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Meme Yamel y Perla Velázquez analizaron la Reforma al Poder Judicial, lo que implica esta renovación, además de los puntos destacados y polémicos de la misma.

“Yo creo que viene un proceso muy complejo, muy interesante y que tenemos que involucrarnos todos los actores ciudadanos, toda la sociedad, el pueblo, los legisladores, especialistas, los mismos integrantes del Poder Judicial porque lo que se decida en esta reforma va a quedar impregnado en la Constitución”, afirmó Adriana Buentello.

La periodista mencionó que la reforma es producto de los resultados de la elección, pues dijo, gran parte de la sociedad se ha percatado que el Poder Judicial se encuentra bajo el control de ciertos grupos, y por ende, requiere de un cambio desde la raíz.

“Creo que también los resultados de la elección tienen que ver con que la gente se dio cuenta ya de manera mucho más concreta, lo que decía el Presidente era verdad, este Poder Judicial sobre todo en ciertas élites cooptado por ciertos grupos y que no es solamente en los últimos años ha venido funcionando de esa manera y ha sido parte también de un poder que ha extorsionado o ha buscado extorsionar también tanto a fuerzas políticas diferentes aspectos de la vida pública”.

Adriana Buentello señaló que uno de los puntos preocupantes de la Reforma es que no toca a las fiscalías de justicia, dejando la duda de si la propuesta es totalmente profunda como espera la sociedad.

“Yo veo aquí algo un poco preocupante respecto a esta reforma, que creo que todos estamos esperando que haya una reforma profunda, pero la reforma tal cual del Presidente, pasarla tal cual está, que para eso se supone que Claudia Sheinbaum también dijo que se abren estos foros y hay una amplia discusión, pero no se tocan a las fiscalías y creo que ese es el tema fundamental porque si somos personas críticas al trabajo, por ejemplo de alguien como Gertz Manero, pues esta reforma viene un poco a limpiarle la imagen porque no se están tocando, es la parte principal o primaria de la impartición de justicia, cómo se integran las carpetas de investigación y desde las fiscalías”.

Por su parte, Alina Duarte indicó que la reforma al Poder Judicial debe ser analizada a fondo para evitar caer en los mismos vicios que tienen hundido en este momento a este sector. “Creo que sí es importante definir que sí es la reforma del Poder Judicial. La reforma del Poder Judicial no solo es la elección de jueces y ministros, sino es una sacudida realmente a un poder que históricamente, no solo en México sino en América Latina, y en general durante las últimas décadas hemos visto particularmente el poder que tienen, ahí se han enquistado las oligarquías, se han enquistado grupos de poderes fácticos e incluso grupos del crimen organizado”.

Aliana Duarte coincidió con Adriana en que uno de los puntos que mayor atención debe tener es el de la elección a través del voto popular de jueces, magistrados y ministros, con la finalidad de evitar que estos cargos se vuelvan botines políticos.

“Yo coincido en que a lo mejor la elección de los magistrados y los jueces no va a ser suficiente para tratar de revertir lo que históricamente ha sido un Poder Judicial, es decir, se constituye como está actualmente justo en función de los intereses a los que busca defender, son los que ostentan la última palabra para decir que sí y que no es justicia, pero además a quién sí y a quién no se le tiene que dar, eso es el Poder Judicial, hay que partir de la idea de que son los procuradores y son los que imparten la justicia, son los que imparten justicia a modo, en función de sus intereses y beneficios, eso hay que tenerlo bien claro, porque si no entonces creemos que estos discursos de lo quieren desmantelar, pues en realidad nos da la razón, sí quiero desmantelar ese Poder Judicial que históricamente ha sido un fiasco y defiende solo al 1 por ciento y no al 99 por ciento de la población”.

Señaló que pese al respaldo de una gran parte de la sociedad, los poderes fácticos presionarán para desligitimar la reforma, esto a pesar de que con el actual sistema han orquestado campañas de odio y acoso en contra del Presidente López Obrador.

“Creo que hoy estamos viviendo tiempos estelares, que las amenazas y presiones a esta reforma no sólo van a venir por parte de los poderes fácticos nacionales, incluso internacionales, porque están sentando un precedente en toda la región. Cuando el Poder Judicial directamente ha sido el que ha orquestado golpes de estado el que ha orquestado campañas y legitimado esas campañas de acoso de odio y de cualquier tipo de cosa, en contra no solo de personajes, dirigentes de las izquierdas sino también en contra de los propios procesos populares, sin embargo, en México incluso me atrevería a decir durante los últimos años, y creo que también es parte de la indignación que se tiene hoy, el Poder Judicial a través también incluso del Poder Electoral ha atentado no solo en contra el Presidente, en contra de Claudia Sheinbaum, en contra de las diligencias de la cuarta transformación sino incluso en contra de periodistas en contra de tuiteros a maximizado ese alcance y hoy lo que estamos viendo es tratar de frenar eso no porque hoy quien está participando y quién hace cada vez más pública la vida pública está siendo agredido”.

En tanto, Daniela Barragán expuso que la sociedad ha comenzado a involucrarse de manera más activa en las decisiones importantes del país, como ejemplo, dijo, está el respaldo a la reforma al Poder Judicial.

“Hay una clara cadena de aprendizaje-acción en la gente, yo podría marcar el inicio de esa cadena de aprendizaje con lo que vimos, pero sí fue una demostración de que la manera de hacer política realmente había cambiado más allá de un asunto discursivo, qué es cuando se empieza a discutir la la reforma eléctrica, entonces a partir de ahí creo que ya vimos que la sociedad ya no se va a quedar solamente con la nota que salga en un periódico al siguiente día de que se aprobó o no tal reforma, sino que le iba a empezar a dar seguimiento a todo lo que le parece importante y fundamental ya no para el día a día para la vida de todo un país”.

No obstante, Daniela Barragán expresó sus dudas sobre si bastará con la elección popular de jueces, magistrados y ministros, pues dijo, se requiere un cambio radical para generar resultados tangibles:

“Tengo yo ciertas dudas sobre si con la elección popular de ministros y jueces bastará, tenemos la certeza de que se necesita un cambio radical sí, con eso bastará, ahí tenemos las dudas. Son muchos puntos los que se tienen que rescatar, obviamente la narrativa se está yendo al tema de la elección de los jueces porque es el más polémico, porque es el que está generando el nerviosismo, decía López Obrador de lo de algunos chantajistas, porque ese creo que la oposición ahorita está un poco desorientada todavía”.

Durante su intervención, Meme Yamel señaló que la justicia es una de las grandes deudas que tiene el país hacia los ciudadanos en todas sus ramificaciones. “Te roban un celular y no denuncias a menos que tengas una garantía y que por requisito para hacer la válida tengas que presentar la denuncia, pero si no no vas y denuncias porque porque hay una falta de confianza hacia las instituciones”.

La periodista mencionó que la gente está muy clara de cuáles son los problemas y señaló que quizás algunas personas entiendan la diferencia que existe entre una fiscalía y entre el Poder Judicial, pero lo que les interesa, dijo, es que resuelvan.

Meme Yamel también habló sobre los sectores que se oponen a la reforma al Poder Judicial, la élite dorada que lo maneja a su antojo y que se beneficia de él.

“Lo que conocemos como la mafia del poder ahí está quejándose, ellos mismos participaron en la marcha Rosa, insisto, quiénes son los que se están quejando, de quiénes estamos escuchando las quejas hacia la Reforma Judicial, no es de la ciudadanía, no es del pueblo no es de las mayorías, es de el grupo que se ha beneficiado de estas reformas y de las más de la falta de reformas”.

Finalmente, aseguró que salvo a algunos detalles como la elección de jueces a través del voto popular, la reforma deberá ser analizada a fondo por todos los sectores de la sociedad para generar los consensos necesarios.

“De ahí también nace esta esta voz de Claudia Sheinbaum, del propio Presidente de ‘abran la discusión’ porque todos estamos de acuerdo que se necesita una reforma judicial, solamente que hay un par de detallitos donde se puede robustecer o donde se puede llegar a un punto medio donde todos estemos de acuerdo”.

