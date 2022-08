AMLO: Conservadores corruptos buscan enfrentarnos con EU, aunque le vaya mal a México

El Presidente López Obrador cuestionó las alertas emitidas por el Gobierno estadounidense en varios estados del país ante los “actos vandálicos de tinte propagandístico”.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a quienes quieren enfrentar al país con Estados Unidos y puso de ejemplo, entre otros, a las alertas de viaje emitidas para algunos estados de la República como resultado de la “propaganda” con que se manejaron los hechos violentos, así como los conflictos por el agua y el sector eléctrico, pues, dijo, buscan que alguien externo regañe a México.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal señaló que los actos vandálicos que se presentaron en México “son de tinte propagandístico”, lo cuales difunden sus adversarios y los medios de comunicación, que “hasta en el extranjero” se enteraron.

“¿Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en EU? Agresiones, tiroteos… ¿Mandamos avisos y advertencias a los mexicanos de que no viajen a determinados estados? No”

El titular del Ejecutivo aseguró que el Gobierno Federal se enfrenta una campaña política de la oposición que se encuentra desesperada sin saber qué hacer y buscan crear una percepción de que el país está en llamas porque ya no gozan de los privilegios que tenían años atrás.

“Ellos apuestan a que le vaya mal a México porque ya no tienen los privilegios de antes. Ya no se permite robar, se tienen que ir más lejos. México no es tierra de conquista. Nadie se roba el dinero del pueblo, que es el dinero del presupuesto, dinero sagrado”.

“Los que quisieran que nos peleáramos ni siquiera son estadounidenses, son mexicanos. Desde luego conservadores, muy corruptos. Ellos quisieran que los gobiernos de otros países nos vinieran a llamar la atención, a jalar las orejas”, expresó AMLO más tarde en la misma conferencia.

Puso de ejemplo a Gustavo de Hoyos, exdirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Fue a decirle al rey de España que yo me estaba portando mal [risas], pero así otros también han ido a Estados Unidos”, agregó.

En cuanto a las consultas en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sus vecinos del norte pidieron para revisar la parte que habla del sector energético, el Presidente recordó el mensaje del exembajador Arturo Sarukhán. “Celebraba que ahora sí nos iban a cantar la cartilla. Imagínense cuando se trata de defender nuestra soberanía. Se quedaron en el almanque, que es lo mismo de antes, que las agencias internacionales entraban y salían como querían del territorio y mandaban”, cuestionó López Obrador.

Tres veces que he hablado por teléfono con Biden, lo primero que me dice es que es trato en pie de igualdad. Porque México no es colonia de ningún país extranjero. Respeta la soberanía”, resaltó.