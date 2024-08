RADICALES ¬ ¿Qué esperar con Claudia? ¿Qué resistencias tendrá, cuáles oportunidades?

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República, además de representar un hecho histórico, al ser la primera mujer en asumir el cargo, también representa una oportunidad para consolidar un proyecto de nación con un enfoque feminista, coincidieron Alejandro Páez, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

El jueves 15 de agosto, Claudia Sheinbaum recibió su Constancia de Mayoría que la acredita como Presidencia de la República, la primera mujer en llegar a este cargo en México y con un respaldo de casi 36 millones de votos. El camino de la ahora Presidenta electa comenzó desde sus años de lucha en la universidad o cuando fue funcionaria pública por primera vez en la Secretaria de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal del 2000 al 2006. O más reciente, cuando Andrés Manuel López Obrador la nombró por primera ocasión como su posible sucesora, en julio de 2021.

“Es un acontecimiento histórico, no solamente porque es la primera vez en 200 años de México independiente que hay una Presidenta de la República, en sí mismo es un hecho monumental. Pienso también que es un hecho histórico por la característica misma de la Presidenta de México, no es solamente que sea una mujer, sino la característica que ella en lo personal tiene. Y en tercer lugar también es un hecho histórico porque se trata también de un proyecto histórico, de un proyecto de nación y en ese sentido, por supuesto que en nuestro país estamos viviendo no solamente tiempos inéditos, sino configurando un proyecto nacional, que también pienso que es importante analizar”, señaló Álvaro Delgado.