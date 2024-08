La Selección Mexicana se enfrentará a EU en partido amistoso en el Estadio Akron

AS MÉXICO

Han dado a conocer la fecha en que se dará este duelo. Además, Javier Aguirre admitió que ningún jugador tiene la puerta cerrada para jugar con el TRI.

Por Sebastián Gómez

Ciudad de México, 19 de agosto (ASMéxico).- El estratega de la Selección Mexicana de Futbol, Javier Aguirre, visitó las instalaciones de Verde Valle en Zapopan Jalisco, para en primera instancia observar el entrenamiento de las Chivas, y después dar el anuncio oficial del partido que el Conjunto Tricolor sostendrá (como preparación rumbo al Mundial del 2026), desde el Estadio Akron.

A través de una conferencia de prensa, tanto el ‘Vasco’ Aguirre, como Ivar Sisniega (Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol), Amaury Vergara (Presidente del Club Deportivo Guadalajara) y Enrique Alfaro (Gobernador de Jalisco) dieron el anuncio oficial de ser ante Estados Unidos, el partido amistoso que el 15 de octubre, tendrá lugar desde la casa del Rebaño Sagrado.

“A mi no me gusta llamarlos amistosos porque son partidos de preparación, y ante un rival como Estados Unidos, que es un rival complicado, y la verdad es que va a ser un gran sinodal, qué mejor que el estadio Akron para llevar este partido, por lo cual es muy importante esta fecha FIFA. De igual manera se hará un homenaje muy especial a jugadores que han significado mucho en la historia dentro del Fútbol Mexicano. Estamos serguros que va a ser una fiesta, un gran evento, y no solo para los locales, sino también para los aficionados de otras partes de la república” comentó Ivar.

“Es algo que a mi especialmente me produce mucha emoción, Guadalajara es nuestra casa. A mi especialmente, a los jugadores, al cuerpo técnico nos genera mucha paz venir a casa, y estoy contento y muy agradecido por este encuentro. Muchas gracias por la invitación, y aquí estaremos” añadió Javier.

LA PUERTA NO ESTÁ CERRADA PARA NADIE

De igual manera y bajo la tónica especial de darle un lugar a todos por igual, Aguirre dejó claro que mientras él esté al mando, las puertas no estarán cerradas para nadie que tenga el deseo de vestir con orgullo la Verde. De igual manera entendió el recambio generacional, pero de momento, solo busca formar el mejor 11 a lo largo de este proceso mundialista.

“La lista en una semana más se hará pública,, pero ya está encaminada. Hay mucho material, muchos jugadores, y la exigencia debe ser alta, así nos movemos hace años y así debemos seguirlo haciendo, Gente con perfil, con mentalidad, y que les sea un orgullo portar la camiseta. Yo solo sé que si son mexicanos y están jugando, son considerados, nadie tiene las puertas cerradas y yo solo me fijo en el nivel y la capacidad del jugador” destacó el Vasco.

“Entiendo el cambio generacional, soy un convencido de ello, pero debemos formar el mejor equipo para la Copa del Mundo, elegir bien a los que en ese momento estén mejor y no me preocupa la forma física y mental de los jugadores, vestir la camiseta no tiene precio” finalizó el mister nacional.