Terremotos de 1985, de 2017 y el de hoy tuvieron origen diferente, afirma Sismológico

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- Los sismos de 1985, 2017 y el ocurrido la tarde de este lunes no tienen relación alguna pues cada uno de ellos tuvo un origen diferente, afirmó Arturo Iglesias Mendoza, Jefe de Servicios del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

“Es una coincidencia asombrosa, desde el punto de vista científico no hay una razón para que exista un sesgo en el que ocurran más sismos en septiembre ni mucho menos en particular el 19 de septiembre. Son tres sismos muy diferentes entre sí, que en gran medida no están relacionados. Los sismos del 85 y de ahora, respecto a los sismos de 2017 son sismos cuya génesis es diferente”, afirmó el especialista en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.