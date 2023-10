EU lanza alerta de viaje al extranjero para connacionales; teme ataques terroristas

Por Jesús García

Los Ángeles, 19 de octubre (La Opinión) .- El Gobierno de los Estados Unidos lanzó una alerta de viaje a todos los estadounidenses que pretendan viajar al extranjerto, debido a potenciales amenazas terroristas.

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 19, 2023