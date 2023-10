El INE rechaza postular a 5 mujeres para gubernaturas de 2024; llamará a otra sesión

Una confusión en el método de votación provocó que seis consejeros y consejeras votaran en contra del proyecto que obligaba a partidos a nominar a cinco mujeres a candidaturas para gubernatura que se disputarán en 2024; “es una chicanada”, arremetió la Consejera Dania Ravel en sesión.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó esta tarde el acuerdo para que partidos políticos postularan cinco mujeres para las gubernaturas próximas a cambiar en las elecciones de 2024, esto con el fin de garantizar la paridad de género en el proceso.

Durante la Sesión Ordinaria del Consejo General del INE, 10 de los 11 consejeros y consejeras estaban a favor del proyecto; sin embargo, esto era en lo general, porque en el fondo del asunto habían inconformidades, sobre todo por un bloque de consejeros conformados por Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera, Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey.

Dichos funcionarios del Consejo votaron en contra en lo general con el fin de respaldar un engrose para el fortalecimiento de los fundamentos del proyecto; sin embargo, debido a una confesión sobre lo que debía de votarse, su discusión en lo particular fue cancelado y, en consecuencia, el acuerdo fue rechazado.

Al respecto, la Consejera Dania Ravel acusó que hubo una “chicanada” en la votación, pues se dio la oportunidad de discutir las particularidades del proyecto, a pesar de que en esencia la mayoría estaba de acuerdo con que los partidos políticos deben de respetar la paridad de género para la designación de candidaturas en los estados que se dsiputirán el año siguiente.

“Presidenta, con todo respeto esto es una ‘chicanada’. Porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio 5 y 4 y se aferraron a que esto no fuera así; y se nos dijo que iban a separar esos puntos resolutivos para que se sometieran a consideración y ahorita no quieren, eso no puede transitar, por favor”, reclamó.

En respuesta a ello, la Consejera presidenta, Guadalupe Taddei, pidió respeto a la Consejera y aseguró que no hubo ningún tipo de “chicanada”.

En defensa a la titular del INE, el Consejero Uuc Kib Espadas tomó la palabra y señaló a las y los consejeros que votaron en contra que a todos les ha pasado la confusión al votar, por lo que debían de asumir la responsabilidad. Además, añadió que no había nada más que votar y la sesión se debía de terminar.

Asimismo, la Ministra Carla Humphrey expresó su molestia con el orden en la sesión, donde señaló que “cada quién habla cuando quiere”.

“Me parece que estuvimos debatiendo de un engrose donde varios y varias establecimos nuestra posición de que estábamos de acuerdo con el engrose; yo incluso dije estoy a favor y me parece que debía votarse de esta manera, así lo propuse, se bateó que no, pero para nadie es desconocido aquí que hay una propuesta con un engrose que se presentó primero en comisiones unidas, que se presentó aquí a las 10 de la mañana y que la mayoría estaríamos de acuerdo con los considerandos respecto de los que se señala el número de candidaturas de hombres y mujeres para las nueve gubernaturas el año que entra, entonces, me parece que pues tenemos que votar el acuerdo”, expuso.

En ese mismo sentido, le solicitó a la Comisionada presidenta convocar a otra sesión del Consejo General con el proyecto de acuerdo “lo antes posible”, en un plazo de hasta 24 horas para volver a ponerlo a discusión.

“Sin necesidad de que lo solicite, así se hará porque es lo procedente. No se puede repetir la votación, hay que convocar a una nueva sesión”, contestó Taddei.

El oficialismo y la oposición han visto con recelo el proyecto del INE que busca obligarlos a postular 5 mujeres en 9 de las candidaturas a las gubernaturas en las elecciones de 2024, y aunque Morena ya tenía previsto que fueran al menos cuatro candidatas en las boletas, lo cierto es que sólo en dos estados las mujeres morenistas tienen un panorama favorable.

Tras un debate acalorado entre partidos y consejeros electorales, la discusión de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y de Partidos Políticos, y de Igualdad de Género y No Discriminación, en torno al proyecto en materia de paridad de género se suspendió y tendrá que ser analizado nuevamente antes del 4 de noviembre, cuando arranca el proceso electoral en las entidades de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Yucatán, Morelos y Puebla.

De ser aprobado, Morena tendría la obligación de elegir entre los nueve estados en cuáles postulará a mujeres, pues al momento sólo en Morelos y Veracruz lideran encuestas con Lucía Meza y Rocío Nahle, respectivamente.

El partido oficialista ya se había anticipado a cumplir con una paridad de género al definir, en su convocatoria para las elecciones internas, que privilegiaría “la decisión del pueblo expresada en las encuestas”, pero igualmente consideraría a las mujeres mejor posicionadas para generar condiciones de paridad.

“Para observar lo anterior, si los resultados de los procesos internos de organización arrojan un número mayor de hombres que ponga en riesgo dicho equilibrio de género, el órgano partidista competente realizará los ajustes necesarios para que, en términos del párrafo anterior, se cumpla con la paridad de género con las mujeres mejor posicionadas en las encuestas”, dicta el documento.

“Si hay más de cinco hombres que ganen en sus encuestas, se aplicará el criterio de equidad para garantizar que mínimo sean cuatro mujeres. Si son más mujeres, qué bueno, ahí no se aplica ningún criterio: si nueve mujeres ganan sus encuestas, tendremos nueve coordinadoras, pero si más de cinco hombres ganan sus encuestas, tendremos por lo menos cuatro coordinadoras”, detalló Delgado.

Además, indicó que, para evitar una ruptura como se dio en las elecciones de Coahuila con Ricardo Mejía Berdeja, el lunes próximo citarán a los interesados en participar en las encuestas y se les dejará en claro los lineamientos, así como las reglas en materia de paridad de género.

“Y ya que cada quién decida si va a dar su palabra, si va a firmar que va a respetar los resultados, porque si hacen el compromiso de que van a respetar y no son favorecidos, o empiezan a descalificar el proceso, entonces, ¿qué pueden ofrecer a la gente si no tienen palabra?”, remarcó el político.

La directora de Enkoll, Heidi Osuna, consideró que, en caso de aprobarse el proyecto del INE, tanto Morena como los partidos opositores tendrán que definir si apostarán a su marca independientemente del rostro que los represente, o buscarán apuntalar al aspirante con mayor apoyo.

“Tenemos casos en donde hay mujeres muy claras, o sea, que sí están en el primer lugar, y ahí está Veracruz”, dijo Osuna. “Pero si ponemos el ejemplo de Puebla, Ciudad de México o Guanajuato, en donde hay una diferencia amplia entre el primer y segundo lugar, y el primer lugar es hombre, yo creo que estarían en riesgo las gubernaturas (…). Creo que, por lo menos en el Gobierno de Puebla, [Morena] podría correr peligro si no se escoge al puntero de las encuestas”.

Por su parte, la politóloga Karolina Gilas recordó que Morena se anticipó a las fechas del proceso electoral dictado por la autoridad, por lo que aún no tendría que definir quiénes serán sus precandidatos ni candidatos. “Hoy no es un momento ni constitucional, ni legal, para que los partidos o coaliciones estén definiendo sus candidaturas”, retomó. “La ley establece de manera muy clara cuándo son los procesos de selección interna de las candidaturas”.

— Con información de Tamara Mares