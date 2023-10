Quieren 5 mujeres y 4 hombres. La baraja se complica y los precandidatos se alborotan

Un proyecto del INE que busca obligar a los partidos a postular 5 mujeres en 9 de las candidaturas a gobernadores en las elecciones de 2024 ha resultado en reclamos tanto por parte de aspirantes como de los mismos partidos políticos. Y aunque Morena ya tenía previsto que fueran 4 candidatas en las boletas, sólo en dos estados las mujeres morenistas tienen un panorama favorable.

Ciudad de México, xx de octubre (SinEmbargo).– El oficialismo y la oposición han visto con recelo el proyecto del Instituto Nacional Electoral (INE) que busca obligarlos a postular 5 mujeres en 9 de las candidaturas a las gubernaturas en las elecciones de 2024, y aunque Morena ya tenía previsto que fueran al menos cuatro candidatas en las boletas, lo cierto es que sólo en dos estados las mujeres morenistas tienen un panorama favorable.

Tras un debate acalorado entre partidos y consejeros electorales, la discusión de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y de Partidos Políticos, y de Igualdad de Género y No Discriminación, en torno al proyecto en materia de paridad de género se suspendió y tendrá que ser analizado nuevamente antes del 4 de noviembre, cuando arranca el proceso electoral en las entidades de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Yucatán, Morelos y Puebla.

De ser aprobado, Morena tendría la obligación de elegir entre los nueve estados en cuáles postulará a mujeres, pues al momento sólo en Morelos y Veracruz lideran encuestas con Lucía Meza y Rocío Nahle, respectivamente.

El partido oficialista ya se había anticipado a cumplir con una paridad de género al definir, en su convocatoria para las elecciones internas, que privilegiaría “la decisión del pueblo expresada en las encuestas”, pero igualmente consideraría a las mujeres mejor posicionadas para generar condiciones de paridad.

“Para observar lo anterior, si los resultados de los procesos internos de organización arrojan un número mayor de hombres que ponga en riesgo dicho equilibrio de género, el órgano partidista competente realizará los ajustes necesarios para que, en términos del párrafo anterior, se cumpla con la paridad de género con las mujeres mejor posicionadas en las encuestas”, dicta el documento.

El mismo dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo este martes en conferencia de prensa que se respetará que sean, al menos, cuatro mujeres como “Coordinadoras de la Defensa de la Transformación” en el próximo proceso electoral.

“Si hay más de cinco hombres que ganen en sus encuestas, se aplicará el criterio de equidad para garantizar que mínimo sean cuatro mujeres. Si son más mujeres, qué bueno, ahí no se aplica ningún criterio: si nueve mujeres ganan sus encuestas, tendremos nueve coordinadoras, pero si más de cinco hombres ganan sus encuestas, tendremos por lo menos cuatro coordinadoras”, detalló Delgado.

Además, indicó que, para evitar una ruptura como se dio en las elecciones de Coahuila con Ricardo Mejía Berdeja, el lunes próximo citarán a los interesados en participar en las encuestas y se les dejará en claro los lineamientos, así como las reglas en materia de paridad de género.

“Y ya que cada quién decida si va a dar su palabra, si va a firmar que va a respetar los resultados, porque si hacen el compromiso de que van a respetar y no son favorecidos, o empiezan a descalificar el proceso, entonces, ¿qué pueden ofrecer a la gente si no tienen palabra?”, remarcó el político.

La directora de Enkoll, Heidi Osuna, consideró que, en caso de aprobarse el proyecto del INE, tanto Morena como los partidos opositores tendrán que definir si apostarán a su marca independientemente del rostro que los represente, o buscarán apuntalar al aspirante con mayor apoyo.

“Tenemos casos en donde hay mujeres muy claras, o sea, que sí están en el primer lugar, y ahí está Veracruz”, dijo Osuna. “Pero si ponemos el ejemplo de Puebla, Ciudad de México o Guanajuato, en donde hay una diferencia amplia entre el primer y segundo lugar, y el primer lugar es hombre, yo creo que estarían en riesgo las gubernaturas (…). Creo que, por lo menos en el Gobierno de Puebla, [Morena] podría correr peligro si no se escoge al puntero de las encuestas”.

Por su parte, la politóloga Karolina Gilas recordó que Morena se anticipó a las fechas del proceso electoral dictado por la autoridad, por lo que aún no tendría que definir quiénes serán sus precandidatos ni candidatos. “Hoy no es un momento ni constitucional, ni legal, para que los partidos o coaliciones estén definiendo sus candidaturas”, retomó. “La ley establece de manera muy clara cuándo son los procesos de selección interna de las candidaturas”.

VERACRUZ Y MORELOS, CON MUJERES PUNTERAS

Los únicos estados donde hay una clara mujer morenista posicionada en las encuestas, tanto por encima de sus compañeros de partido como contra el bloque PAN-PRI-PRD y otros, es en Veracruz, donde la exsecretaria de Energía Rocío Nahle buscará ser la próxima Gobernadora; y en Morelos, donde Lucía Meza lidera en los sondeos.

Massive Caller la posicionó al 28 de agosto como la favorita para encabezar la Cuarta Transformación en tierras jarochas, con 31.1 por ciento de preferencia, seguida de “Aún no decide” con 19.9 puntos y Ricardo Ahued con 12.9 por ciento.

La ventaja es mayor en las encuestas de Demoscopia Digital, que le da una preferencia de 57.60 puntos al 11 de septiembre, más del doble que Ricardo Ahued, quien obtuvo 22.20 por ciento de apoyo.

En Morelos, la encuestadora Massive Caller tiene identificada a Lucía Meza como la puntera en encuestas, al tener 24.4 por ciento de apoyo al 11 de septiembre, aunque Juan Ángel Flores está en segundo lugar con 20.6, una diferencia de 3.8 puntos.

Para ese mismo día, Demoscopia Digital identificó a la aspirante con un apoyo del 34.9 por ciento, seguida por Rabindranath Salazar Solorio con 16.60 puntos, y Juan Ángel Flores Bustamante con 14.90.

Una tercera entidad donde las mujeres de Morena no están tan detrás de sus compañeros es en la Ciudad de México, donde, según la última encuesta de Enkoll fechada 14 de agosto, Omar García Harfuch tiene una ventaja de seis puntos en preferencia bruta, con 29 puntos; por encima de los 23 puntos de Clara Brugada.

El Senador César Cravioto, vocero de los morenistas que apoyan a Brugada, señaló en entrevista con SinEmbargo que la labor del equipo al que pertenece es que la Alcaldesa con licencia “gane la encuesta”, ante todo. “Ya la convocatoria de Morena marcaba cuatro mujeres, por lo menos, o sea, no se esperó morena al tema del lineamiento del INE (…) y claro que Clara, y cualquier otra compañera competitiva, que si no ganara la encuesta, tienen dos oportunidades de ser [la Coordinadora]. Una oportunidad sería ganando la encuesta, y una segunda oportunidad sería, no necesariamente ganando la encuesta, pero sí siendo de las cuatro o cinco mujeres más conocidas en el país”.

Por parte de Demoscopia Digital, que publicó sus últimos resultados el pasado 6 de octubre, la ventaja que tiene García Harfuch es más grande, al registrar una preferencia de 34.20 puntos al preguntar a los encuestados: “¿Quién le gustaría que fuera el candidato(a) de Morena para la Jefatura de la CdMx?”. Le sigue “Aún no sabe” con un 25.90 por ciento, y Clara Brugada con 21.80.

La encuestadora Massive Caller igualmente tiene posicionado al exsecretario de Seguridad Ciudadana capitalina como el primer lugar en preferencias, con 33.9 por ciento de apoyo, seguido por Brugada con 30.8 puntos. En los careos donde se considera a García Harfuch como el candidato del oficialismo, gana con un margen mayor por un punto porcentual, por encima de la victoria que tiene Brugada.

EN PUEBLA, ARMENTA LLEVA LA VENTAJA

En el caso de Puebla, existe un aspirante que aventaja claramente a sus contrincantes. Se trata de Alejandro Armenta, quien tiene una preferencia efectiva de 36 puntos en la última encuesta de Enkoll del 9 de octubre, a comparación de los 16 puntos de preferencia efectiva que sumó Claudia Rivera, el segundo lugar.

Y cuando se hizo la pregunta con un 50 por ciento con afinidad a Morena, el primer lugar lo tomó Armenta con 40 puntos, seguido de Ignacio Mier Velazco con 18 y Claudia Rivera con 17.

“Aquí no es un tema de género, sino que un candidato muy posicionado, que tiene una diferencia muy amplia entre él y el resto”, señaló Osuna. “Si fuera el caso de Puebla, estarían dándole la candidatura a una mujer que está en segundo lugar, que aquí es Claudia Rivera, pero estarías descartando a un candidato muy sólido que ya tienes con Alejandro Armenta”.

Massive Caller igualmente identifica a Armenta como el primer lugar con un 42.8 por ciento de preferencia para ser el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, seguido por Mier Velazco con 19.3 puntos, “Aún no decide” con 10.2 por ciento, Julio Huerta Gómez con 9.4 por ciento y Claudia Rivera Vivanco hasta penúltimo lugar, con 7.4 por ciento.

Y nuevamente, la encuesta del 11 de septiembre de Demoscopia Digital tiene identificado a Armenta como el primer lugar en preferencias con 30.80 por ciento de apoyo, luego Ignacio Mier Velazco con 28.50 por ciento, y en tercer lugar Olivia Salomón Vivaldo con 20.40 puntos.

En caso de que en estados donde el puntero, siendo hombre, tenía una clara ventaja y fue relegado en el proceso por la paridad de género, Karolina Gilas, también exasesora de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no dudó que se presenten impugnaciones por parte de los inconformes.

TABASCO Y CHIAPAS, CON MUJERES RELEGADAS

En Tabasco, por ejemplo, la última encuesta de Enkoll fechada 23 de mayo da una preferencia efectiva de 39 puntos a Javier May Rodríguez, 20 por encima de Yolanda Osuna Huerta. En esta entidad, Morena designó como posibles candidatos a la Senadora Mónica Fernández Balboa; el exencargado del proyecto del Tren Maya, Javier May; Raúl Ojeda; y la Alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna.

La última encuesta de Massive Caller para la cuna de Andrés Manuel López Obrador, con fecha del 7 de agosto, no consideró a ninguna mujer en las preferencias y, por lo tanto, tiene como puntero a Javier May Rodríguez con 30.9 por ciento, seguido de “Aún no decide” con 20.8, Octavio Romera con 18.3 por ciento –quien no pasó a la etapa de encuestas del partido– y César Raúl Ojeda con 15.9 puntos.

Después de que el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, se bajara de la contienda por Chiapas, los primeros lugares de la encuesta de Demoscopia Digital quedaron de la siguiente manera: Eduardo Ramírez Aguilar con 40.10 por ciento de preferencia, seguido por Plácido Morales Vázquez con 17.70, y Patricia Armendáriz con 11.30. Es decir, entre el puntero y la primera mujer con mayor preferencia existe una diferencia de casi 30 puntos.

Entre los encuestados por Massive Caller, el político con mayo preferencia en Morena es el Dr. Pepe Cruz con 22.3 por ciento, seguido de “Aún no decide” con 21.8 por ciento, “Otro” con 19.9 por ciento, y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar con 11.6 por ciento.

Incluso en Jalisco, el bastión de Movimiento Ciudadano, actualmente tiene mayor apoyo para los aspirantes morenistas que para los emecistas. Carlos Lomelí tiene una preferencia para ser el candidato de Morena de 37.0 por ciento, según Massive Caller, mientras que en segundo lugar está Luis Alberto Michel Rodríguez con 20.1 puntos. Demoscopia Digital tiene cifras similares, con 34.70 puntos para Lomelí y 20.20 para Michel Rodríguez.

En tercer lugar de ambas encuestas está Antonia Cárdenas Mariscal, con 7.1 por ciento en la encuesta de Massive Caller y 12.8 en Demoscopia Digital.

LA PUGNA EN ESTADOS PANISTAS

Hay estados donde, incluso cuando Morena nunca ha gobernado ahí, el partido tiene una popularidad alta y una opinión mayoritariamente favorable. Según Massive Caller, en Chiapas tiene una preferencia electoral de 52 por ciento contra 15.7 por ciento del bloque PRI-PAN-PRD; en Jalisco de 30.2 por ciento, por encima del gobernante Movimiento Ciudadano, que tiene 27.3 puntos. La historia se repite en Morelos, donde cuenta con un apoyo del 49.8 por ciento; en Puebla con un 44.6 por ciento; y en Tabasco con 59.4 por ciento. Lo mismo sucede en Veracruz, donde goza de una preferencia del 43.4 por ciento.

Únicamente en los estados de Guanajuato y Yucatán, donde el partido gobernante es Acción Nacional (PAN), éste tiene un mayor apoyo: en territorio peninsular tiene un 39.1 por ciento de preferencia contra el 34.4 por ciento de Morena; y en el Bajío de 49.1 por ciento –junto con sus compañeros PRI y PRD–, por encima del 29 por ciento del oficialismo.

Heidi Osuna de Enkoll remarcó las dificultades que encontrará Morena para ganar en Guanajuato en el 2024, tanto por la falta de afinidad como por la falta de candidatas fuertes.

“En el caso de Guanajuato, también hay un claro primer lugar y las mujeres, al menos de Morena, están muy rezagadas. Creo que también es un lugar en donde no gobierna Morena, pero los datos por marca está saliendo alta la marca de Morena, entonces, lo que necesitas para consolidar ese nivel tan alto de la marca es un candidato popular, o un candidato que te represente más oportunidades de triunfo”, observó.

Es ahí donde el exprocurador en Defensa del Consumidor, Ricardo Sheffield, tiene una ventaja de 48 puntos en preferencia efectiva, según la encuesta de Enkoll de mayo; contra los 40 puntos que registra Libia Dennise García, posible candidata del PAN-PRI-PRD. Las morenistas Antares Vázquez y Martha Lucía Mícher Camarena aparecen en la misma encuesta con un 91 por ciento de personas que las desconocen, y no figuran como posibles candidatas en los careos.

Y en Yucatán, la diferencia entre primer y segundo lugar de los aspirantes de Morena es de 10.5 puntos, con Joaquín Díaz Mena como puntero con 40.5 por ciento de preferencia y Verónica Camino Farjat con 29.5, según Demoscopia Digital. En el caso de Massive Caller, Díaz Mena aventaja a Camino Farjat por 33.2 puntos, al registrar una preferencia de 47.7 por ciento.

Tamara Mares Rivera https://www.sinembargo.mx/author/tamararivera Periodista por la UNAM. Sus principales intereses son derechos humanos, política y género. Es somnolienta sin café y apasionada de la mar.