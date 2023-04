ENTREVISTA | Consejera Presidenta del INE anuncia que ganará menos que López Obrador

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– La nueva Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, anunció que ella sí respetará la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a diferencia de su antecesor Lorenzo Córdova Vianello, y por lo tanto se reducirá su sueldo para ganar menos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Respeto mucho la decisión personal de cada quien. Estoy en una situación distinta porque yo llego con esta Ley vigente y la habré de respetar, aquellos que estaban cuando está Ley se emite respeto su postura y respeto su decisión, por su puesto, pero a mí me toca respetar la Ley vigente y eso dicta la Ley: que ganemos menos que el Presidente de la República y bienvenida esa disposición“, comentó Taddei Zavala en una entrevista exclusiva con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado durante el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Los recursos que se destinan al INE fueron un tema que enfrentó al Gobierno federal con la presidencia de Lorenzo Córdova. El Gobierno cuestionó en los últimos años los salarios y prestaciones que percibe una “burocracia dorada” en este órgano electoral, el cual a su vez rechazó las acusaciones de dispendio, aún cuando la mayoría de los consejeros y el exsecretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina se ampararon para preservar sus salarios.

El artículo 9 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece: “Ningún servidor público obligado por la presente Ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia”.

Pese a ello, una mayoría en el INE incumplió por años esta Ley, que ahora Taddei Zavala se ha comprometido en acatar.

Cuestionada sobre si recomendará a los otros consejeros que siguen en el INE y que están amparados contra esta legislación para que hagan lo mismo, Taddei Zavala aclaró que ella respetará lo que decida cada quien y por lo mismo pidió que se haga lo mismo con su determinación.

“Yo creo que es un respeto que tiene ida y vuelta y no me atrevería a juzgar cuáles razones tienen o cuáles razones no tienen. Lo que sí les sé decir es que en este momento esa Ley está vigente y hay que acatarla, es una decisión personal, es una convicción de que debo estar apegada a la Ley siempre”, precisó Guadalupe Taddei Zavala, la primera mujer que encabeza el Instituto Electoral.