DramaFest 2023, un espacio para la nueva dramaturgia mexicana y mundial

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea DramaFest se realiza este año del 10 de noviembre al 10 de diciembre, este festival creado por Teatro de Babel se centra en divulgar y brindar espacios a las nuevas propuestas de dramaturgia en México, además de permitir el intercambio creativo y oportunidades para que los profesionales del teatro enriquezcan su formación.

El festival tiene países invitados, entre los que han participado Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, España, Argentina y Chile; además de un estado mexicano; este año se cuenta con Canadá y Chihuahua.

“Lo que me parece increíble de un festival, digamos poco común en nuestro país, que invita a producir obra, es de una generosidad extraordinaria a mí me tocó en el 2016 porque yo soy de Yucatán y vivo en Yucatán, me tocó el festival que estuvo dedicado a Francia en Yucatán y ahí comenzó nuestra amistad y colaboración con el DramaFest, yo vine a dirigir la obra de un autor que yo no conocía, que me fascina y con quien he mantenido el contacto y la obra tuvo una vida además del DrmaFest”, dijo Raquel Araujo, directora artística del festival, en entrevista a SinEmbargo.