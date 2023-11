Más de 30 bebés prematuros enfermos serán llevados a Egipto tras evacuar hospital

Por Najib Jobain y Samy Magdy

JAN YUNIS, Franja de Gaza, 19 de noviembre (AP).— 31 bebés prematuros fueron evacuados el domingo del principal hospital de Gaza y serán trasladados a instalaciones en Egipto, según dijo el Ministerio de Salud del territorio. Decenas de pacientes más en estado grave seguían varados en el hospital, días después de que fuerzas israelíes entrasen en el complejo.

La situación de los recién nacidos en el hospital de Shifa había llamado la atención del mundo tras la publicación de imágenes de médicos tratando de que los pequeños no se enfriaran. Un corte de electricidad había desconectado las incubadoras y otros equipamientos, y la comida y los suministros médicos se acababan mientras las fuerzas israelíes combatían a milicianos palestinos fuera del hospital.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en las redes sociales que los bebés “muy enfermos” fueron evacuados, junto con seis trabajadores de salud y 10 familiares. Indicó que fueron llevados a un hospital en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde reciben atención urgente.

Los bebés sufrían de deshidratación, vómitos, hipotermina y sepsis por no recibir medicamentos, y no estaban “en las condiciones apropiadas para sobrevivir”, declaró Mohamed Zaqout, director de los hospitales en Gaza. Los bebés irán a Egipto para recibir una atención más especializada.

Un equipo de la OMS fue al hospital el sábado y dijo que 291 pacientes seguían allí, incluyendo los bebés, pacientes de traumatología con graves infecciones en sus heridas y otros con lesiones de médula espinal que no podían trasladarse. Cuatro bebés murieron en los dos días previos, dijo Zaqout.

Medhat Abbas, vocero del Ministerio, confirmó la evacuación en una llamada con The Associated Press, sin dar más detalles. El servicio de rescate de Cruz Roja Palestina dijo haber evacuado a 31 bebés en coordinación con organismos de Naciones Unidas. Señaló que se trasladarían a un hospital gestionado por Emiratos Árabes Unidos en Rafah.

