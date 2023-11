Hamás difunde video de rehén enfermo de 86 años que murió durante bombardeos en Gaza

Madrid, 17 Nov. (Europa Press).- Las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han publicado este viernes un video de un hombre retenido como rehén en la Franja de Gaza que padecía una enfermedad cardíaca y que ha muerto “como resultado de los continuos bombardeos” de Israel sobre la zona en la que se encontraba.

El hombre, identificado como Arye Zalmanovich, fue secuestrado del kibutz de Nir Oz, del que era uno de los fundadores y donde trabajó muchos años como agricultor. Sufría de una enfermedad cardíaca, ha informado el diario Haaretz.

El anciano, de 86 años, aparece en el video tumbado sobre una camilla y con varios cables conectados, si bien en los segundos finales se encuentra con los ojos cerrados, la boca abierta y envuelto en un sudario blanco, aparentemente sin vida.

Hamás lanzó una ofensiva sin precedentes contra Israel a comienzos de octubre, dejando un balance de casi mil 200 muertos y otros 240 rehenes. En respuesta, el ejército israelí lanzó una contraofensiva en la Franja de Gaza contra las estructuras de la milicia palestina, que deja ya más de 12 mil muertos.

Arye Zalmanovich (86) was a legend in kibbutz Nir Oz, he was very active and worked the fields with the farmers. He was kidnapped to Gaza on October 7.

HamasISIS just used him as a propaganda prop in a barbaric new video showing him suffering, then dead.

RIP Arye 🕯️💔 pic.twitter.com/tIA91pM34o

— Gal.G, Adv 🇮🇱 (@GalG____) November 17, 2023