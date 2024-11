Esposo de Jueza que grabó debajo de falda de abogada en Puebla es vinculado a proceso

Por Edmundo Velázquez

Puebla, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Un Juez de control determinó prisión preventiva para el acosador de la abogada poblana Paloma Corte. Esto sucede después de que este día venció el plazo de 144 horas para determinar la vinculación a proceso, por lo que se citó a audiencia.

Con ello, el Juez de control impuso un plazo de dos meses para el cierre de la investigación en el caso de acoso sexual. Durante este tiempo, el acosador Roberto “M” permanecerá tras las rejas con prisión preventiva por el caso de Paloma Corte.

Como informó un medio local, Roberto “M” está acusado de grabar a la abogada Paloma Corte debajo de la falda en Ciudad Judicial de Puebla. Además, se sospecha que podría haber más víctimas, ya que en su celular se encontraron otras imágenes de mujeres.

PALOMA CORTE SUFRIÓ REVICTIMIZACIÓN AL PRESENTAR SU DENUNCIA

Los hechos ocurrieron el lunes 11 de noviembre en las instalaciones de Ciudad Judicial de Puebla, cuando la abogada Paloma Corte esperaba realizar un trámite.

En ese momento, Roberto “M” la grabada por debajo de la falda y solicitó el apoyo de las autoridades. Al revisar el contenido del celular del sujeto, se encontraron las imágenes íntimas de la abogada, así como otras grabaciones y fotografías tomadas.

Paloma Corte continuó con el proceso e inició una denuncia penal contra el presunto responsable, quien quedó detenido y presentado ante la Fiscalía de Puebla. Sin embargo, la abogada denunció que, al presentar los hechos ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, fue revictimizada.

Fue vinculado a proceso y se queda detenido y a todos que replicaron, creyeron y apoyaron mi voz, GRACIAS, y a quienes me re victimizan deseo que no sufran nunca algo similar. COMO YO VISTA, NO PERMITE QUE SEA VULNERADA! https://t.co/FlaCmN8jcf

— Paloma Corte (@palomacorte2) November 18, 2024