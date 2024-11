Mehmet Oz, famoso en TV y divulgador de pseudociencias, liderará Medicare y Medicaid

Por Fátima Hussein y Amanda Seitz

Washington, 19 de noviembre (AP) — El Presidente electo Donald Trump nombró este martes al médico Mehmet Oz, expresentador de programas de televisión y cirujano cardíaco, para dirigir la agencia que supervisa los programas de seguro médico para millones de estadounidenses mayores, pobres y discapacitados, y seleccionó al ejecutivo de Wall Street Howard Lutnick para dirigir el Departamento de Comercio.

Oz, quien fracasó en su candidatura para representar a Pensilvania en el Senado de Estados Unidos en 2022, ha apoyado abiertamente a Trump y en los últimos días expresó su apoyo a la nominación de Robert F. Kennedy Jr. para la principal agencia de salud del país, el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Como administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Oz rendiría cuentas a Kennedy. Si el Senado lo confirma, Oz será responsable de los programas (Medicaid, Medicare y la Ley de Atención Médica Asequible) de los que depende más de la mitad del país para su seguro médico.

Medicaid ofrece cobertura médica casi gratuita a millones de los niños y adultos más pobres de Estados Unidos, mientras que Medicare ofrece a los estadounidenses mayores y a los discapacitados acceso a un seguro médico. La Ley de Atención Médica Asequible es el programa de la era Obama que ofrece planes de seguro médico a millones de estadounidenses que no califican para un seguro médico con asistencia del Gobierno, pero que no obtienen un seguro a través de su empleador.

“Los estadounidenses necesitan una mejor investigación sobre opciones de estilo de vida saludable por parte de científicos imparciales, y Robert Kennedy Jr. puede ayudar como Secretario del HHS”, compartió Oz en una publicación en Instagram la semana pasada, junto con una foto de él y Kennedy juntos.

Oz ha sido acusado de promocionar tratamientos y productos médicos dudosos en su extinto programa de televisión. Y durante el auge de la pandemia de COVID-19, presionó a los funcionarios del Gobierno para que hicieran que la hidroxicloroquina estuviera ampliamente disponible, a pesar de las preguntas sin resolver sobre su seguridad y eficacia.

Mientras tanto, Lutnick tendrá un papel clave en la implementación del plan de Trump de aumentar y hacer cumplir los aranceles como Secretario de Comercio, dijo Trump el martes. Lutnick es un entusiasta de las criptomonedas y director del banco de inversión y corretaje Cantor Fitzgerald.

I am honored to be nominated by @realDonaldTrump to lead CMS. I look forward to serving my country to Make America Healthy Again under the leadership of HHS Secretary @RobertKennedyJr. pic.twitter.com/aYIQJHG5Ej

— Dr. Mehmet Oz (@DrOz) November 19, 2024