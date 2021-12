Gobierno británico no descarta mayores restricciones antes de Navidad por la COVID-19

Londres, 19 dic (EFE).- El Ministro Británico de Sanidad, Sajid Javid, no descartó este domingo la posibilidad de que el Gobierno imponga más restricciones en Inglaterra antes de Navidad para frenar la propagación de la COVID-19.

“La realidad es que hay mucha incertidumbre”, por lo que “es el momento de ser más cauteloso”, dijo el titular de Sanidad, después de que el Reino Unido registrase ayer, según las últimas cifras oficiales, 90 mil 418 nuevos casos, casi el doble que hace una semana.

From pharmacies to stadiums, we’re jabbing arms up and down the country.

We’re throwing everything at this virus.

Wherever you are, we’ll be there with a jab for you.

So please Get Boosted Now. pic.twitter.com/9n3tWU4SEm

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 19, 2021