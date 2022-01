Mitre, exjugador de Yankees de NY, es condenado a 50 años por feminicidio de una bebé

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Después de una semana de iniciar un juicio oral en Saltillo, México, el exjugador de béisbol, Sergio Mitre, fue condenado a 50 años de cárcel por delito de feminicidio a una menor de edad.

Este jueves se dio a conocer la sentencia en contra del exjugador, el cual resultó culpable de feminicidio tras dos años de que matara a la hija de casi 2 años de edad de su expareja.

De acuerdo con los informes, la menor quien fuera hija de la entonces pareja del jugador, fue trasladada tras una serie de malestares, vómitos y desvanecimientos al Hospital del Niño, donde pocas horas después, la familia escuchó la noticia sobre el fallecimiento.

Frm Yankees Pitcher Sentenced To 40-60 Yrs In Prison, Sergio Mitre is reportedly facing decades in prison after being convicted or murdering the daughter of his former partner was convicted of the murder of 1-yr-old Ines in 2020, according to Mexican journalist Beatriz Pereyra.👎 pic.twitter.com/0wNk8HShIB

— Sumner (@diamondlass99) January 21, 2022