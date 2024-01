“La Kena”, presunto líder de una célula del Cártel del Golfo, ingresa al Altiplano

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- José Alberto García Vilano, alias “La Kena” y presunto líder del Cártel del Golfo en Tamaulipas, fue trasladado al Penal Altiplano, en el Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de fuego de la Fuerzas Armadas, así como el secuestro de cuatro estadounidenses en 2023.

El capo fue trasladado la noche de ayer en un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar), luego de salir de la Agencia Estatal de Investigaciones (AIE) tras ser detenido el pasado jueves en un exclusivo centro comercial en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Durante un fuerte operativo, los elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ingresaron al imputado al Centro Federal de de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “Altiplano”, donde quedó a disposición de un Juez federal de la entidad.

Mexico: The leader of Los Ciclones, a violent faction of the Cartel del Golfo, José Alberto García Vilano aka La Kena, was captured while shopping in San Pedro Garza García. He was behind the kidnapping of four Americans in Tamaulipas.

