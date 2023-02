Sandra Cuevas cesa a 2 funcionarios por agredir a manifestantes frente a su casa

En un video compartido en sus redes sociales, la Alcaldesa de la Cuauhtémoc reiteró su decisión de retirar los sonideros del Kiosco Morisco. “No me retracto. Es una decisión que no va a cambiar”, dijo.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que separará del cargo a dos funcionarios de dicha Alcaldía: Salvador Santiago Salazar, director general de Gobierno, así como a Ariel González Gama, director de imagen y mantenimiento del espacio publico.

A través de un video compartido en redes sociales, la Alcaldesa de Cuauhtémoc compartió el anuncio del cese de ambos funcionarios, luego de que alrededor de una treintena de personas se congregara afuera de su casa para protestar en contra de la decisión que tomó de prohibir la realización de bailes y la instalación de sonideros en el Kiosco Morisco.

“Si bien llegó un grupo de Claudia Sheinbaum Pardo a manifestarse de forma ilegal, poniendo en riesgo mis derechos humanos y violentando a una mujer, eso no es lo importante, lo importante es el actuar de mis colaboradores del Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc”, dijo en el video.

Mi gobierno nunca atentará contra la ciudadanía sin tener un castigo, como ha pasado en la administración de @Claudiashein: Hoy separé de su cargo al Dir. Gral. de Gob. y al de Imagen, quienes estuvieron al mando del operativo en la Alameda de Santa María la Ribera. #SCA pic.twitter.com/0EnZ55Qjlh — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) February 20, 2023

“No somos la 4T, no soy Claudia Sheinbaum, respondo por mi equipo de trabajo y respondo por lo que ocurre en la Alcaldía Cuauhtémoc, estas dos personas se van”, anunció.

Asimismo, reiteró su decisión de retirar los sonideros del Kiosco Morisco. “No me retracto de haber retirado a los sonideros irrumpiendo la paz y tranquilidad de vecinas y vecinos. Es un decisión que no va a cambiar”, agregó.

“Todo mi equipo de trabajo tiene la instrucción y la indicación de respetar a los vecinos y vecinas, así sean personas que vienen a provocar, provocadores de Claudia Sheinbaum. No soy una política tradicional, no soy una política con mil máscaras, no soy una política hipócrita, soy lo que ven, lo que hay, soy una mujer de decisiones”, sentenció.

Ahora van mis videos. ¿Dónde están los adultos mayores? Solo veo provocadores muy jóvenes, con un sonido en vía pública. @PartidoMorenaMx intenta manipular los acontecimientos como siempre lo ha hecho: Utilizando a los más vulnerables para satisfacer sus bajos propósitos. #SCA pic.twitter.com/ZEUxJBF6SK — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) February 20, 2023

Ayer 19 de febrero, aproximadamente 30 personas acudieron a las afueras del domicilio de Sandra Cuevas a reclamar su decisión, hecho de desató la violencia entre los asistentes y las autoridades de la Alcaldía.

Israel Quiroz, director general de Servicios Urbanos de la Alcaldía, había acusado a los vecinos de vender alcohol y de robar el servicio de luz. Asimismo, indicó que hace tres meses se intentó dialogar con los habitantes de la zona para habilitar un centro de cultura y un deportivo para que se bailara en dichos sitios.

Sin embargo, Luis Ángel Salas Ramírez, vecino de Santa María La Ribera, negó que se haya hecho esta oferta, y dijo que la Alcaldesa no se prestó al diálogo de manera personal y los señaló por dar “mala imagen” en una reunión hecha con funcionarios de Cuauhtémoc a inicios de febrero.

Mientras los vecinos pedían que la Alcaldesa bajara a dialogar directamente con ellos y gritaban “¡Bailar no es delito!”, ella únicamente aceptó recibir a prensa en su sala y a brindar un recorrido de su departamento.

“A la gente que viene a bailar no se les está prohibiendo bailar, les estamos dando otras opciones para que puedan ellos seguir con sus actividades en la casa de cultura que está a unos pasos de Kiosko Morisco”, apuntó Cuevas.

“[Mi decisión de suspender el sonidero] no va a cambiar. Es una decisión que tomé porque no por una minoría, que son no más de 20 personas, […] no podemos relegar el derecho humano a la tranquilidad”, agregó en entrevista con medios de comunicación.

Una minoría respaldada y enviada por @Claudiashein, se manifestó ilegalmente afuera de mi casa porque no se les deja instalar su estruendoso sonido que afecta a vecinos de la Alameda Sta. Ma. la Ribera, a pesar de contar con espacios apropiados. Decisión tomada, no más ruido. pic.twitter.com/HLLlCbFTCr — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) February 19, 2023

Durante la conversación con los medios de comunicación, dio a conocer que ella les ofreció “en múltiples ocasiones” la casa de cultura que se encuentra a unos metros, así como habilitar el deportivo Cuauhtémoc.

“Tampoco estuvieron de acuerdo en sonideros. ¿Por qué no estuvo de acuerdo? Porque el señor que es exmilitar, se dedicaba a venderles alcohol a través de bolsitas, se dedicaba a pasar la charola pidiendo cooperaciones a los que asistían, se dedicaba además a estar vendiéndoles grapas. Entonces por eso les digo nuevamente, mi decisión no va a cambiar y pueden seguirse manifestando, pero el sonido no va a estar permitido más en la Alameda Santa María La Ribera”, finalizó.

La Dirección General de Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc y el director general de concertación política de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México ofrecieron a los vecinos entablar mesas de diálogo, pero los ciudadanos manifestaron su renuencia a hablar con el Gobierno de Cuevas tras los enfrentamientos y el robo de su equipo de sonido.

Boletín 🗞️ | Concede Juez de Control Procesal Penal Acusatorio del TSJCDMX, medidas de protección a la Alcaldesa @SandraCuevas_. 👉🏻 https://t.co/ortE2d945W — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) February 19, 2023

La Alcaldesa consideró preocupante que su dirección privada haya sido compartida públicamente, por lo que solicitó medidas cautelares, las cuales fueron concedidas por un Juez de Control.

-Con información de Tamara Mares Rivera