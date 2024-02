Assange, fundador de Wikileaks, vuelve a tribunales: se define si lo extraditan a EU

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS).– El futuro de Julian Assange será sometido de nuevo a debate en Reino Unido, en unas vistas que arrancan este martes y pueden representar la última oportunidad del fundador de Wikileaks para evitar su extradición a Estados Unidos, donde está imputado por la filtración masiva de documentos secretos.

Assange fue detenido en Reino Unido en abril de 2019, después de casi siete años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres. El programador se refugió en un primer momento en la Embajada para evitar su posible extradición a Suecia, donde también estaba siendo investigado, y ante el temor de que fuese un primer paso hacia Estados Unidos.

El Gobierno británico autorizó en junio de 2022 el traslado de Assange al país norteamericano, pero el fundador de Wikileaks intenta agotar todas las vías posibles para evitar su traslado. El caso está ahora en manos del Tribunal Superior, que ha fijado sendas vistas para el 20 y el 21 de febrero.

Stella Assange speaking this afternoon at London court hearing for Julian Assange: "What's at stake is the ability to publish the truth and expose crimes when they're committed by states…. the country that is trying to extradite him, plotted to murder him" #FreeAssange pic.twitter.com/5N3xKhFyS3

— WikiLeaks (@wikileaks) February 20, 2024