Organizaciones ligadas a la oposición llaman a marchar contra la revocación de AMLO

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– Organizaciones civiles y usuarios de redes sociales convocaron a una marcha en contra de la Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual consideran como “una farsa para no cumplir con las obligaciones gubernamentales“.

Por medio de una imagen encabezada con la frase “¡Terminas y te vas!“, la convocatoria fue convocada por las organizaciones Sociedad Civil México, Chalecos México A.C, Ciudadanos con Causa México, UNE México, Gárgola Agency, Soy México, Todos con México, Campamento México, Futuro 21, Cerrando Filas, Uniendo Caminos, Resistencia x México, Candidatos Libertarios Ciudadanos, SUMA Sociedad Civil Unida, Frente Unido en Redes Anticomunistas (FUERA) y Luis Berman.

“Exigimos salud, seguridad, empleo, educación y respeto a la Constitución”, se lee en el cartel compartido en Twitter, en el que se detalla que la marcha se llevará a cabo un fin de semana antes de la consulta de revocación, es decir, el domingo 3 de abril.

Pese a que todas las organizaciones arriba mencionadas aparecen en la firma de cartel, en sus cuentas de Twitter éste no aparece ni subido ni reposteado, únicamente se visualizan las imágenes de las convocatorias a marchar en diferentes estados en la cuenta de Chalecos MX AC.

SinEmbargo consultó a Demetrio Sodi, coordinador nacional de Futuro 21; y a Juan Francisco Torres Landa, consejero nacional de UNE México, quienes confirmaron que la convocatoria fue hecha por Chalecos MX, pero se han sumado las organizaciones ya expuestas.

En el cartel de convocatoria también se lee la leyenda:

“Esta marcha y todos los grupos organizadores NO APOYAMOS LA REVOCACIÓN DE MANDATO y nos deslindamos de quienes buscan engañarte”.

Las primeras publicaciones respecto a la manifestación tienen fecha del 21 de febrero, donde confirman que serán al menos 12 ciudades donde se realizará la manifestación.

Las marchas están convocadas a las 11:00 horas del 3 de abril en Aguascalientes, Cancún, Ciudad de México, León, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí y Veracruz, pero llamaron a que se sean más las ciudades que participen en esta convocatoria.

Según el coordinador de Futuro 21, tan sólo en la capital del país se espera alrededor de 50 a 100 mil asistentes a la manifestación.

De acuerdo con la convocatoria, se recomienda a los asistentes portar vestimenta de color blanco, además de utilizar el cubrebocas durante la marcha, independientemente del color epidemiológico en el cual se encuentren las ciudades participantes.

LAS ORGANIZACIONES CONVOCANTES

El común denominador de estas organizaciones es ser parte de la oposición del actual Gobierno de México. Los convocantes a la marcha del 3 de abril son las mismas organizaciones y personajes que se han sumado a la organización Sí por México, que encabezan Claudio X. González y Gustavo de Hoyos y que apoyan a la coalición electoral Va por México que integran PRI-PAN-PRD.

Son en su mayoría políticos priistas, panistas y perredistas, o excluidos de esos partidos, que se han cohesionado contra López Obrador desde hace años. Suelen integrar uno o varias organizaciones o membretes, muchos de éstos sin ninguna presencia.

La principal organización a cargo del movimiento, Chalecos México, es una organización desconocida por Chalecos Amarillos de Francia y está encabezada por la actriz Alejandra Morán, quien ha convocado a marchas, para pedir la renuncia de López Obrador por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.

Futuro 21 nació en 2019, para la “redignificación de la vida partidista en México”, y sus promotores fueron el excandidato presidencial Gabriel Quadri, el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD; el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles; los excandidatos a la Jefatura de Gobierno Demetrio Sodi (PAN) y Purificación Carpinteyro (Panal), así como Rubén Aguilar, exvocero de Vicente Fox, y Beatriz Pagés, director de la revista Siempre, entre otros.

En entrevista con SinEmbargo, Sodi expuso que el evento que convoca Chalecos MX, a cargo de Alejandra Morán, se organizó en defensa de los medios de comunicación y la libertad de expresión, pero se le agregaron temas coyunturales como la consulta de revocación.

Pese a que la convocatoria de la marcha es abiertamente en contra de la consulta de revocación, y que la postura oficial —decidida por mayoría— de Futuro 21 es la no participación, Demetrio Sodi personalmente considera que la población sí debe participar en la consulta de Revocación de Mandato para manifestar el rechazo al Gobierno actual.

“Entre más seamos, es mejor. Yo creo que en política hay que participar. He sido un político toda mi vida y he luchado en la calle y en los medios de comunicación por ganar espacios y elecciones. No se gana una elección si no se participa, y no se avanza si no se participa. Quiero decir, yo participo en Futuro 21, en Sí por México, en el Frente Cívico Nacional, y en todos ellos la mayoría dice que no. Aquí hay libertad y democracia; respetando las mayorías, no quiere decir que no tenga su punto de vista particular”, expresó el expanista.

Sodi agregó que a la oposición le conviene participar y ejercer su derecho democrático, porque además el INE ya está convocando a la consulta, entonces la mejor opción es haciéndolo.

“Eso que dicen de ‘no participando participamos’, no es correcto. Si no se participa, no se participa, y por lo tanto no se está protestando. La gente quiere participar, hay que ver las encuestas. Es decir, ¿quienes están llamando a no participar? Las cúpulas. La gente quiere ir. Yo voy a ir a participar, respeto la opinión de los demás, espero que ellos respeten la mía, y creo que es un grave error no participar. Si queremos debilitar a López Obrador, se le debilita participando, no absteniéndose”, insistió el coordinador de Futuro 21.

UNE México está encabezada por Francisco Torres Landa, expresidente de México Unido contra la Delincuencia, y promotores de la alianza PRI-PAN-PRD. En un comunicado emitido el pasado 19 de febrero, la asociación “reconoció” el esfuerzo de la coalición Va Por México para reunir a diferentes fuerzas políticas para “realizar un esfuerzo superior a perfilar a candidatos que eviten la centralización unipersonal del poder, tal y como sucede en el Gobierno actual”.

Torres Landa dijo a SinEmbargo que la marcha que se organiza para el 3 de abril está organizada de manera horizontal “con un componente netamente ciudadano” que pretende unir a la población para manifestar el rechazo al proceso revocatorio al mismo tiempo de que se exija que el actual mandatario cumpla con sus obligaciones y deudas que se tiene con México.

Contrario a la posición de Sodi, el coordinador nacional de UNE México explicó que la convocatorio de protesta y la no participación en la consulta ciudadana corroboran que la oposición no está respaldando las decisiones del Presidente Andrés Manuel, ya que de participar en el ejercicio y optar por una continuación de su mandato —para cumplir con sus obligaciones en el sexenio completo—, estaría surgiendo una “ratificación de mandato”, lo cual no es el propósito.

“La lógica del procedimiento está a la inversa. Esto tendría que ser un procedimiento democrático. Tiene que ser que las personas estén en desacuerdo lo promuevan (el procedimiento) y que cuando se reúna el número de firmas, el INE proceda en consecuencia, pero esto es el mundo al revés. Ellos mismos (el Gobierno) fueron quienes solicitaron el procedimiento, lo que indica que quienes estamos legitimados para solicitar este procedimiento no somos los que lo promovimos, entonces es difícil entender por qué sino lo hicimos nosotros ahora nos tenemos que sumar”, sostuvo José Francisco Torres.

“Los que lo promovieron ahora están diciendo activamente lo que en realidad quieren hacer, que es un proceso de ratificación, cosa que violenta la Constitución, porque eso no es lo que dice […]. Además, convocar y generar un proceso revocatorio es un dispendio imperdonable en momentos en que el país se debate entre violencia, pandemia, inseguridad, falta de inversiones, dispendio en obras innecesarias, etcétera”, agregó y remarcó que se busca la no participación de un “acto que violenta las leyes y la Constitución”.

En el caso de la Sociedad Civil Unida (Suma) apenas surgió en octubre del 2021, integrada por Demetrio Sodi, Tere Vale, Mariana Moguel, Adrián Lebarón, Alejandra Morán, Disiré Navarro, expareja de Javier Lozano.

La Sociedad civil México es una cuenta de Twitter que organiza entrevistas en Space, salas de “en vivos” de Twitter. De ella destaca una entrevista con Claudio X. González y la discusión que derivó en #TodosSomosLoret. Recientemente también organizó un chat en vivo sobre titulado “Chumel Torres, ataque a la libertad de expresión disfrazada de genero”.

Gárgola Agency en su cuenta de Twitter tiene publicaciones contra el Gobierno lopezobradorista, y aseguran que participar en la marcha y no asistir a la votación por la Revocación de Mandato es no ser parte “del fraude”. Al intentar consultar su página de Internet, vinculada en la descripción de su cuenta de dicha red social, el navegador marca un error, por lo que no se puede acceder al sitio.

Ciudadanos con causa México cuenta con un portal web en el que se lee que su causa es la del “bien común” y la “vigilancia de la República presidencialista”. Aunque en su portal enlista que se puede revisar su estructura, proyectos y propuestas, y las organizaciones civiles que están con ellos, ninguna de estas opciones muestra información.

Un caso similar ocurre con Todos con México, del cual sólo se encuentra un perfil de Twitter, el cual dirige a su página de Facebook, y viceversa. De acuerdo con la cuenta de la primera red social, el perfil fue creado en julio de 2019.

Yo soy México, Campamento México, Soy México, Cerrando filas y las otras organizaciones que aparecen en la imagen no cuentan con redes sociales o éstos no están activos.

La consulta revocatoria es un proceso que ha impulsado López Obrador como un mecanismo de democracia directa y participativa en la que, en la mitad de su Presidencia, se pregunta a los mexicanos si quieren que el mandatario siga gobernando o que renuncie.

La realización del ejercicio ha sido la última punta de lanza en el cruce entre López Obrador y su partido, Morena, y el INE. El Instituto ha cuestionado la decisión de la Cámara de Diputados, con mayoría morenista, de reducir su presupuesto para este año, cuando además de la consulta de Revocación de Mandato habrá elecciones en seis estados de la República.

El día 15 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a gobernadores de Morena por publicar un desplegado firmado por constituir propaganda gubernamental en favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el periodo de veda electoral por la consulta de Revocación de Mandato.

