AMLO no hablará el 21 de marzo, al inaugurar el AIFA, para evitar sanción del INE

El Jefe del Ejecutivo anunció que se presentará a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sin embargo, decidió no tomar la palabra para que sus declaraciones no sean consideradas como propaganda en el marco de la consulta de Revocación de Mandato.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo/EFE).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el 21 de marzo ha decidido no tomar la palabra, cuando se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para que el Instituto Nacional Electoral (INE) no lo amoneste por la veda impuesta a los gobiernos por la próxima consulta de Revocación de Mandato.

Andrés Manuel López Obrador insistió al INE, además, que recorte sus gastos y ponga a disposición de los ciudadanos más casillas para este ejercicio democrático. Cuestionó que ese Instituto tenga esté haciendo menos con más dinero: en 2021, la consulta popular costó 502.6 millones de pesos con 57 mil 077 casillas, es decir, a un costo de 8 mil 805 pesos por cada una. Ahora, dijo, en 2022, se destinan mil 692 millones de pesos para 57 mil casillas, lo que arroja un gasto de 29 mil 692 pesos por cada una.

“Ayer hablé de las casillas que quieren instalar, muy pocas. Pero miren lo del costo, no creo que me vayan a multar o infraccionar por esto porque es la verdad y además tenemos que defender la Constitución y la democracia. La consulta popular del 21, cuando se le preguntó a los ciudadanos si querían que se juzgara a los expresidentes, usaron un presupuesto de 502 millones de pesos, instalaron 57 mil 077 casillas, con un costo de 8 mil 805 pesos por casilla”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina, conocida como “mañanera” desde Colima.

Y agregó que “ahora, la Revocación de Mandato tiene un presupuesto de mil 692 millones, estamos hablando de tres veces, y van a instalar el mismo número de casillas, ya va a costar 30 mil pesos el instalar cada casilla. Entonces, no me quiero quedar nada más con la denuncia porque van a haber municipios en donde no van a instalar una casilla, es una violación flagrante a la Constitución”.

Además, aseguró que se está cumpliendo con todo lo que ordena el Tribunal aún bajo protesta y a pesar de que “están confundiendo propaganda con información”, pues mencionó que el INE está actuando de manera antidemocrática y “están llevando a cabo lo de la Revocación de Mandato, que es un principio constitucional, a regañadientes y obstaculizando el que se lleve a cabo esta consulta”.

El Jefe del Ejecutivo afirmó que el INE no puede alegar que no cuenta con recursos porque tiene el presupuesto suficiente, y señaló que los consejeros del ente electoral tienen un sueldo mayor que él, así como viáticos y gastos excesivos.

Posteriormente exhortó a incrementar el número de casillas para la Revocación de Mandato y acercarse a diversas autoridades para que apoyen el ejercicio democrático.

“Si hay un mandato constitucional, no pueden alegar que no tienen dinero porque tiene un presupuesto suficiente, no solo porque ganan más los consejeros que el Presidente de la República y tienen viáticos y gastos excesivos, pero no solo eso, si es un mandato constitucional, suspenden gastos para cumplir con la Constitución. Entonces, ojalá y sin que se tome como una presión sino muy buenos términos, yo le solicito al Consejo del INE que se reúnan y que se incremente el número de casillas y que acudan a mecanismos como el apoyo de autoridades estatales, locales, organismos electorales locales, organizaciones sociales, incluso organizaciones sindicales, empresariales que podrían ayudar para que haya casillas suficientes”, destacó.

A pesar de la veda electoral, AMLO SÍ IRÁ a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles (#AIFA), peeeero su solución para que no lo multen es no hablar ni dar discursos en el evento. pic.twitter.com/j7EzQleZDN — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 25, 2022

Respecto a su participación en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se realizará el próximo 21 de marzo, destacó que sí hará acto de presencia pues desde hace mucho se anunció la fecha del evento, sin embargo, decidió no tomar la palabra para que sus declaraciones no sean consideradas como propaganda.

“Es un gran Aeropuerto, pero para que no vayan a decir que estamos haciendo propaganda, pues he decidido participar sin tomar la palabra. Yo creo que los ingenieros militares que construyeron el Aeropuerto sí pueden hablar… Y ya con eso”, finalizó el mandatario.

La consulta revocatoria es un proceso que ha impulsado López Obrador como un mecanismo de democracia directa y participativa en la que, en la mitad de su Presidencia, se pregunta a los mexicanos si quieren que el mandatario siga gobernando o dimita.

La realización del ejercicio ha sido la última punta de lanza en el cruce entre López Obrador y su partido, Morena, y el INE. El Instituto ha cuestionado la decisión de la Cámara de Diputados, con mayoría morenista, de reducir su presupuesto para este año, cuando además de la consulta de Revocación de Mandato habrá elecciones en seis estados de la República.

La Revocación de Mandato se celebrará el próximo 10 de abril. Serán instaladas 57 mil 677 casillas de las 161 mil 640 de las que inicialmente se tenía previsto instalar. Cifra que representa una tercera parte de la que estaba basada en la ley federal en la materia, que manda que para este tipo de ejercicio democrático sean colocadas el mismo número de casillas que en una elección federal.