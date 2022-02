INE organiza Revocación de Mandato a regañadientes: AMLO; no lo hace con gusto, dice

El Presidente López Obrador aseguró que el órgano electoral no aplicó un plan de austeridad para que los consejeros “sigan teniendo los mismos sueldos y se sigan dando la gran vida”.

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que el Instituto Nacional Electoral (INE) está organizando la consulta de Revocación de Mandato a “regañadientes”.

“No pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para instalar más casillas o llamar a las autoridades y a la gente para que se instalaran más casillas, no, porque lo están haciendo todo a regañadientes, no lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia, pero bueno hay que confiar en la gente”, reprochó el mandatario en conferencia de prensa matutina.

Sobre el número de casillas que se instalarán para dicha consulta, la cual se llevará a cabo el próximo 10 de abril, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que la autoridad electoral no aceptó aplicar medidas de austeridad con el fin de obtener más recursos para este ejercicio democrático.

“Se van a poner como el 30 por ciento de las casillas, pero no le hace. Y todo es para que sigan teniendo los mismos sueldos los consejeros, que se sigan dando la gran vida, porque no pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para poder instalar más casillas”.

López Obrador comentó que la lucha que encabeza “siempre ha enfrentado todos los obstáculos, nunca ha sido fácil”.

“El que quiere ser libre lo será, si hay que estar desde un día antes hay que estar. Así hemos enfrentado todos los obstáculos siempre, nunca ha sido fácil, siempre hemos luchado en contra de la corriente”, expresó.

Además, el mandatario pidió a quienes lo apoyan no manifestarse, pues dijo que es mejor participar en la Revocación de Mandato: “Yo les diría que no se manifestaran, que no haya ningún acto de apoyo. Qué mejor que como ciudadanos libres, independientes participar el día 10”.

La consulta revocatoria es un proceso que ha impulsado López Obrador como un mecanismo de democracia directa y participativa en la que, en la mitad de su presidencia, se pregunta a los mexicanos si quieren que el mandatario siga gobernando o dimita.

La realización del ejercicio ha sido la última punta de lanza en el cruce entre López Obrador y su partido, Morena, y el INE. El Instituto ha cuestionado la decisión de la Cámara de Diputados, con mayoría morenista, de reducir su presupuesto para este año, cuando además de la consulta de Revocación de Mandato habrá elecciones en seis estados de la República.

Para la consulta serán instaladas 57 mil 677 casillas de las 161 mil 640 de las que inicialmente se tenía previsto instalar. Cifra que representa una tercera parte de la que estaba basada en la ley federal en la materia, que manda que para este tipo de ejercicio democrático sean colocadas el mismo número de casillas que en una elección federal.